Mount Manaslu Avalanche: नेपाळमधील माऊंट मनास्लूमध्ये (Mount Manaslu, Nepal) भीषण हिमस्खलन झाल्याची घटना घडली आहे. या हिमस्खलनाचा सर्वात मोठा तडाख्या माऊंट मनास्लू बेस कॅम्पला (Massive Avalanche at Mount Manaslu) बसला आहे. या घटनेत 3 गिर्यारोहकांचा मृत्यू झालीची माहिती समोर (Mount Manaslu Base Camp) आली आहे, तर 5 जण गंभीर असल्याचे सांगितले जात आहे. जखमींना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या हिमस्कलानाचा एक व्हिडिओ (Nepal Avalanche Video) समोर आला आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे.Also Read - Chandni Chowk Bridge Demolished Video : 600 किलो स्फोटके वापरून पाडला चांदणी चौकचा पूल, पाहा व्हिडिओ!

नेपाळमधील मनास्लू पर्वतावर रविवारी सकाळी हे हिमस्खलन झाले. या हिमस्खलनामुळे एव्हरेस्ट बेस कॅम्पवरील अनेक तंबू उद्ध्वस्त झाले. परिसरात बचाव आणि शोध मोहीम सुरू आहे. त्यासाठी हेलिकॉप्टरची मदत घेतली जात आहे.यापूर्वी 26 सप्टेंबर रोजी येथे हिमस्खलन झाले होते, त्यात दोन गिर्यारोहकांचा मृत्यू झाला होता. यामध्ये एका नेपाळी आणि एका अमेरिकन नागरिकाचा समावेश होता. या अपघातात 12 गिर्यारोहक जखमी देखील झाले आहेत. Also Read - Viral Video : बंगळुरु एअरपोर्टवर प्रवाशांनी धरला गरब्यावर ठेका, व्हिडिओ होतोय व्हायरल!

#WATCH | A fresh avalanche has hit the Manaslu Base Camp today. It has come a week after the last one, which had left two persons dead.#Nepal

(Video source: Tashi Lakpa Sherpa) pic.twitter.com/XLTbDVFq2G

— ANI (@ANI) October 2, 2022