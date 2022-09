Mumbai local garba: देशभरात सण उत्सवांचे वातावरण आहे. कोरोनाच्या दोन वर्षांच्या कालावधीनंतर, यंदा देशभरात सण उत्साहात साजरे केले जात आहेत. आता तर नवरात्रोत्सव (Navratra) सुरु झाला आहे. यामुळे देशभरासह राज्यातील शहरांमध्येही दांडिया (Dandiya) आणि गरबाची (Garba) धूम पाहायला मिळतेय. रोज संध्याकाळी नटून-थटून तरुण-तरुणी गाण्यांवर ताल धरत आहेत. याचे अनेक व्हिडिओ देखील तुम्ही पाहिले असतील. मात्र मुंबई लोकलमधील (Mumbai Local) व्हिडिओ नेटकऱ्यांना जास्त पसंत पडत आहेत. कारण आयुष्याच्या व्यस्त जीवनशैलीतून वेळ काढणे मुंबईकरांना (Mumbaikar) शक्य होत नाही. अशा वेळी ज्या लोकलमध्ये आपण आपले तास-दोन तास घालवतो तिथे का गरबा खेळू नये? असे म्हणत काही महिलांनी लोकलमध्येच गरब्याचा (Mumbai Local garba) आनंद लुटण्यास सुरुवात केली आहे.Also Read - Mouni Roy Birthday : मालिकांपासून ते बॉलिवूडपर्यंत असा आहे मौनी रॉयचा प्रवास, 2007 मध्ये केली अभिनयाला सुरुवात!

मुंबई लोकल ट्रेनमधील (Mumbai Local Train) व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या लोकल ट्रेनमध्ये महिला गरब्याच्या गाण्यावर ताल धरत नवरात्रोत्सवाचा आनंद लुटताना पाहायला मिळत आहेत. लोकल ट्रेनमध्ये तसं पाहिलं अगदी पाय ठेवायला देखील जागा नसते. कधी-कधी महिलांना सीटही मिळत नाही. संपूर्ण प्रवास त्यांना उभं राहून करावा लागलो. मात्र अशा गर्दीतही महिला आनंद शोधत आहेत. या महिलांनी भर गर्दीत गरबा खेळला. मनात ठरवले तर आनंद कुठेही शोधता येतो हेच या व्हिडिओमधून दिसत असल्याने त्यांचा व्हिडिओ पाहून सर्वत्र कौतुक होत आहे.

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये दिसतेय की, महिलांनी छोटाशा जागेत रिंगण केले आहे. एवढाशा जागेत मोबाईलवर गाणे लावून या महिलांनी ताल धरला आहे. आपल्या व्यस्त जीवनशैलीतून स्वतःसाठी वेळ काढणे कठीण असताना या महिलांनी लोक ट्रेनमध्येच गरब्याचा आनंद लूटला. घरी जाऊन गरबा खेळायला वेळ मिळत नसल्याने महिलांनी आपल्या ट्रेनमधील मैत्रिणींसोबतच हा उत्सव साजरा केल्याचे दिसतेय.

