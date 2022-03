Mumbai Police Band: दाक्षिणात्य चित्रपट ‘पुष्पा’ (Pushpa: The Rise) रिलीज होऊन बरेच दिवस झाले आहे. मात्र या चित्रपटातील गाणे आणि संवादाची क्रेझ अद्याप कायम आहे. लहानांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सर्वांना या चित्रपटाने (pushpa movie) भूरळ घातली आहे. मुंबई पोलीस (Mumbai Police) देखील यातून सुटलेले नाही. मुंबई पोलिस देखील पुष्पामधील श्रीवल्ली गाण्याचे चाहते झाले आहेत. मुंबई पोलिसांचा एका व्हडिओ (Mumbai Police Video) सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. यात पोलिसांच्या बँड पथकानं (Mumbai Police Band) पुष्पा चित्रपटातील श्रीवल्ली गाण्यावर जबरदास्त परफॉर्मेन्स दिला आहे. मुंबई पोलिसांच्या बँड पथकाच हे गाणं ऐकल्यानंतर तुमच्या चेहऱ्यावर नक्कीच हसू उमटेल आणि तुमचे पाय आपोआप थिरकायला लागतील. पोलिसांच्या बँड पथकाने या गाण्याचं अतिशय सुदर सादरीकरण केलं आहे. मुंबई पोलिसांनी आपल्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडलवर हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. (Mumbai Police Band Plays Pushpa Song Srivalli video viral on internet)

मुंबई पोलीस म्हटलं तर संरक्षणाची भावना निर्माण होते. एखाद्या गुन्ह्याची उकल करण्यापासून ते कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यापर्यंत मुंबई पोलीस आपली जबाबदारी चोखपणे पार पाडतात. अशा या धाडसी आणि शूरवीर मुंबई पोलिसांचं बँड पथक देखील कमी नाही. मुंबई पोलिसांच्या बँड पथकाची संपूर्ण देशभरात चर्चा होते. अशात हते बँड पथक पुन्हा एकदा चर्चेत आलं आहे आणि त्याला कारण आहे ‘पुष्पा’ चित्रपटातील ‘श्रीवल्ली’ गाणं. या गाण्यावर मुंबई पोलिसांच्या बॅंड पथकाने अतिशय सुंदर सादरीकरण केले आहे. या सादरीकरणाचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात पाहिला जात आहे. लाखो लोकांनी हा व्हिडिओ पाहून मुंबई पोलिसांचं कौतुक केलं आहे.

#KhakiStudio Rukhega Nahi!

We noticed Mumbaikars swaying to the tunes of ‘Srivalli’ and decided to join in!#MusicalMonday#MumbaiPoliceBand#Pushpahttps://t.co/MhFLOTgl84

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) March 14, 2022