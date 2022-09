Mumbai Rains Memes : मुंबईमध्ये पहाटेपासून मुसळधार पाऊस (Heavy Rainfall In Mumbai) पडत आहे. या पावसामुळे मुंबईकरांचे चांगलेच हाल झाले आहे. सतत कोसळणाऱ्या पावसामुळे मुंबईत ट्राफिक (Mumbai Traffic) जाम झाले आहे. पाऊस म्हटले की मुंबईत ट्राफिक जामची समस्या होते म्हणजे होतेच. यामुळे कामावर जाणाऱ्या मुंबईकरांचे (Mumbaikar) हाल होते. कामावर उशीर झाल्यामुळे मुंबईकरांना लेटमार्क लागतो. अशामध्ये पावसाने मुंबईकरांची नेमकी काय अवस्था केली आहे याची व्यथा आता सोशल मीडियावर (Social Media) मिम्सच्या माध्यमातून (Mumbai Rains Memes) समोर येऊ लागली आहे.Also Read - Maharashtra Rain Live Update : मुंबईसह नवी मुंबईत मुसळधार, रस्ते आणि रेल्वे वाहतूक मंदावली

मुंबईत मुसळधार पाऊस आणि सोशल मीडियावर मिम्सचा महापूर आल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळत आहे. मुंबईत मुसळधार पावसामुळे वाहतूक कोंडी झाली असून यामध्ये तुम्ही एकटेच अडकले नाहीत. काळजी करू नका, तुम्ही एकटे नाही आहात. अनेक मुंबईकर ट्राफिकमध्ये अडकले आहेत. शुक्रवारी सकाळपासून पडणाऱ्या पावसामुळे कामावर जाणाऱ्या मुंबईकरांच्या मार्गावर वाहतूक कोंडी झाली आहे. ट्राफिकमध्ये अनेक जण अडकल्याने ट्विटरवर मुंबईच्या ट्राफिकचे मजेदार मीम्स आणि संबंधित विनोद शेअर करून प्रतिक्रिया दिली जात आहे. Also Read - Viral Video : प्रयत्न फसला! रेल्वे प्रवाशांनी मोबाईल चोराला अशी घडवली अद्दल, खिडकिला लटकवत...

या अशा मुसळधार पावसात आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या ट्राफिकमध्ये अडकूनही तुम्ही व्यवस्थितरित्या ऑफिसला पोहचल्यावर तुम्हाला कसे वाटेल असाच एक मिम्स ट्विटरवर चर्चेत आहे. यामध्ये महानायक अमिताभ बच्चन यांच्या चित्रपटातील एका सिनचे मिम्स तयार करण्यात आले आहे. तर बाहेर पडणाऱ्या मुसळधार पावसामुळे ऑफिसला जायचे की नाही अशी मुंबईकरांची अवस्था झाली आहे. हे सांगणारा मिम्स व्हायरल होत आहे. यामध्ये खिडकीत बसून बाहेर बघणाऱ्या एका मांजरीचा मिम्स तयार करण्यात आला आहे. ऑफिसचा मॅनेजर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना पावसातही ऑफिसला ये म्हणत असल्याचे देखील मजेशीर मिम्स शेअर करण्यात आले आहे. ट्राफिक असल्यामुळे रिक्षा, टॅक्सी, ओलावाले भाडे रद्द करत आहेत किंवा जास्त भाडे आकारत आहेत. अशाप्रकराचे अनेक मिम्स आपल्याला पाहयाला मिळत आहे. त्यावर एक नजर टाकूया…. Also Read - Maharashtra Rain Update : मुंबईत रात्रभर पाऊस, राज्यात आजही मुसळधार; हवामान खात्याचा अंदाज!

#MumbaiRains #MumbaiTraffic When you successfully reach office pic.twitter.com/8ESy3QBntC — How Football Saved Humans – Great Book to Read (@HowHumans) September 16, 2022