Navaricha Viral Video: सोशल मीडियाच्या (social media) गमतीशीर दुनियेत लग्नाशी संबंधित अनेक व्हिडिओ (weddings videos) अपलोड केले जातात आणि मोठ्या प्रमाणात पाहिले जातात. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल ( Viral Video) होत आहे. यात एक वधू आणि तिच्या मैत्रिणींमध्ये विनोदी गप्पा सुरु (funny chat of bride and her friends) आहेत. हा व्हिडिओ चांगलाच व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओतील वधूचं दु:ख आणि तिच्या मैत्रिणींची त्यावरील प्रतिक्रिया ऐकूण तुम्हाल हसू आवरणार नाही. हा व्हिडिओ (funy videos) काही वेळातच हजारो वेळा पाहिला गेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात लोकांनी तो लाइक देखील केला आहे. (Navaricha Viral Video: funy video of bride gose viral on social media)

नवरीचं अजब दु:ख

समोर आलेल्या मजेशीर व्हिडिओमध्ये वधू मेकअप रूममध्ये मित्रांसोबत बसलेली दिसत आहे. यामध्ये एका मुलीने कॅमेरा ऑन करून वधूला प्रश्न विचारण्यास सुरुवात केली. वधूला लेहेंगा मिळाला आणि आता तिने लग्न करू नये असे मैत्रिनी म्हणतात. यावर त्यांना नवरीकडून अतिशय मजेशीर उत्तर मिळाले. वधू म्हणते 'यार आता मी पोरांवर लाईन मारू शकणार नाही'. हे ऐकून मैत्रिणी खळखळून हसताना दिसत आहेत. यानंतर काय गंमत होते ते तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहू शकता.

येथे पाहा व्हिडिओ…

View this post on Instagram A post shared by WedAbout.com (@wedabout)



इन्स्टाग्रामवर wedabout नावाच्या पेजवरही हा व्हिडिओ अपलोड करण्यात आला आहे. त्यावर नेटिझन्स जोरदार कमेंट करत आहेत.