मुंबई: दसरा (Dussehra) नुकताच पार पडला असून 15 दिवसांवर दिवाळी सण (Diwali Festival 2021) आला आहे. त्यामुळे सगळीकडे खरेदीची धामधूम सुरू आहे. त्यात कोरोनाची दुसरी लाट (Second Wave of Corona virus) ओसरत असली तरी लोक ऑफलाईनपेक्षा ऑनलाईन खरेदीलाच (Online Shopping) प्राधान्य देत आहेत. ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईट्स (Online Shopping Websites) ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध ऑफर्स देत आहेत. पण, या ऑफर्सच्या नादात ग्राहकांना मनस्ताप होत असल्याचं दिसून आलं आहे. ऑनलाईन मर्चंटकडून भलतंच काहीतरी डिलिव्हर होत असल्याचं समोर आलं आहे. अशीच एक घटनासमोर आली आहे.Also Read - CBSE 10th-12th Board Exam Date Sheet: सीबीएसईनं जारी केला 10 वी-12 वीच्या परीक्षेचा टाईमटेबल

एका ग्राहकानं फुटबॉल खेळण्याचे सॉक्स मागवले होते. मात्र, त्याला सॉक्स ऐवजी ‘ब्रा’ डिलिव्हर झाली आहे. या प्रकारामुळे संबंधीत ग्राहकानं ‘ट्विटर’वर ‘मिंत्रा’ (Myntra) या वेबसाईटला टॅग करून तक्रार देखील केली आहे. ग्राहकानं दिलेल्या माहितीनुसार, त्याने ‘मिंत्रा’वरून फुटबॉलचे सॉक्स मागवले होते. ग्राहकाला 12 ऑक्टोबर रोजी एक पार्सल मिळालं. त्यात सॉक्स ऐवजी एक काळ्या रंगाची ब्रा डिलिव्हर झाली. त्यानंतर मिंत्राच्या वेवसाईटवर जाऊन संबंधित ग्राहकानं वस्तू बदलून देण्याची मागणी केली. पण, अंतर्वस्त्र बदलून मिळत नाही, असं सांगत मिंत्राकडून नकार देण्यात आला. Also Read - 11th online admission: विद्यार्थांसाठी महत्त्वाची बातमी, अकरावी प्रवेशाला मुदतवाढ

मित्रांनो, आता मी 32cc ब्रा घालूनच फूटबॉल खेळायला जाणार आहे… Also Read - Pune Mhada Lottery 2021: पुणेकरांसाठी खूशखबर! दिवाळीच्या मुहूर्तावर 3000 हून जास्त घरांची लॉटरी

‘मिंत्रा’कडून वस्तू बदलून देण्यास स्पष्ट नकार मिळाल्यानंतर संबंधित तरुण वैतागला. त्याचे ट्विटरवर या बाबत पोस्ट लिहून आपला संताप व्यक्त केला आहे. त्याने आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, फुटबॉल सॉक्सची ऑर्डर दिली होती. त्याबदल्यात ब्रा मिळाली. तो पुढे म्हणाला, मिंत्राची प्रतिक्रिया? माफ करा, बदलून देऊ शकत नाही. मित्रांनो, आता मी ही 34cc ब्रा घालूनच फूटबॉल खेळायला जाणार आहे. याला माझी स्पोर्ट्स ब्रा म्हणतो, असं ग्राहकांनं कॅप्शनमध्ये म्हटलं आहे.

Ordered football stockings. Received a triumph bra. @myntra‘s response? “Sorry, can’t replace it”.

So I’m going to be wearing a 34 CC bra to football games, fellas. Ima call it my sports bra. pic.twitter.com/hVKVwJLWGr

— Kashyap (@LowKashWala) October 17, 2021