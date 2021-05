Trending : निळे डोळे असलेला पाकिस्तानी चहावाला (Pakistani Chahawala) तुमच्या लक्षात असेलच. अरशद खान (Arshad Khan) असं या स्मार्ट दिसणाऱ्या चहावाल्याचं नाव असून काही महिन्यांपूर्वी त्याचा एक फोटो सोशल मीडियावर एवढा व्हायरल झाला होता, की तो एका रात्रीतून स्टार बनला. आता तो मॉडलिंगमध्ये देखील प्रसिद्ध चेहरा बनला आहे. अरशद पुन्हा एकदा ट्रेंड (Pakistani Chahawala Trending) होतोय. त्यामागचं कारण म्हणजे तो लंडनमध्ये एक कॅफे सुरू करण्याची तयारी करत आहे. Also Read - एक चूक पडली महागात! सिगारेट ओढताना सॅनिटायझरचा वापर, लाखोंची कार जळून खाक

अरशद खानने आपल्या फेसबूक अकाउंटवरून याबाबत घोषणा केली आहे. आपल्या फेसबूक पोस्टमध्ये अरशदने लिहले की, "ताकद आणि विकास निरंतर प्रयत्नातूनच येतात. कॅफे चहावाला इंशा अल्लाह या वर्षाच्या शेवटपर्यंत लंडनमध्ये आपला पहिला कॅफे सुरू करणार आहे".

Also Read - माणुसकीची ज्योत! 4 महिन्यांची गरोदर नर्स करतेय कोरोनाबाधित रुग्णांची सेवा

कोण आहे पाकिस्तानी चहावाला

काही महिन्यांपूर्वी सोशल मीडियावर निळ्या डोळ्यांचा एक 23 वर्षीय पाकिस्तानी चहावाला मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला होता. त्याचा एक फोटो लोकांना अत्यंत आवडला होता. या फोटोत तो चहा बनवताना कॅमेऱ्यात पाहत होता.

रात्रीतून बनला स्टार

काही महिन्यांपूर्वी एक अत्यंत साधं चहाचं दुकान असलेल्या अरशद खानने नुकतंच इस्लामाबादमध्ये एका छतावर रुफटॉप कॅफे सुरू केलं आहे आणि त्याचं नाव त्याने 'कॅफे चहावाला' असं ठेवलं आहे. आपल्या कॅफेविषयी बोलताना अरशद खानने सांगितलं होतं की, काही लोकांनी मला कॅफेचं सध्याचं नाव बदलण्याचा सल्ला दिला आणि त्याऐवजी अरशद खान असं नाव ठेवण्यास सांगितलं. मात्र, मी त्यांना सरळ नकार दिला. कारण चहावाला हीच माझी ओळख आहे.