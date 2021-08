मुंबई : पाणीपुरी (Panipuri) खायला प्रत्येकालाच आवडते. अनेकांची पाणीपुरी फेवरेट असते. पण सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) जो व्हिडिओ व्हायरल (Viral Video) होत आहे तो पाहिल्यानंतर तुम्ही सुद्धा यापुढे पाणीपुरी खाणंच बंद कराल. सध्या पाणीपुरीवाल्याच्या या व्हिडिओची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटिझन्सनी संताप देखील व्यक्त केला आहे.Also Read - Shraddha Kapoor Bridal Photoshoot: श्रद्धा कपूरचे ब्राइडल फोटोशूट व्हायरल, रुमर्ड बॉयफ्रेंड रोहनसोबत लग्न केल्याच्या चर्चा सुरु!

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये रस्त्याच्या शेजारी उभं राहून पाणीपुरी विकणारी व्यक्ती (Panipuriwala) दिसत आहे. हा पाणीपुरीवाला घाणेरडे कृत्य करत असताना कॅमेऱ्यात कैद झाले आहे. कोणी तरी हा व्हिडिओ तयार करुन सोशल मीडियावर पोस्ट (Social media post) केला आहे. क्षणातच हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला. या व्हिडिओमध्ये पाणीपुरीवाल्याने लुंगी नेसलेली दिसत आहे. या व्हिडिओमध्ये पाणीपुरीवाल्याने लुंगी नेसलेली दिसत आहे. तो हाताने पार्श्वभाग आणि इतर अवयव खाजवताना दिसत आहे. त्याच हाताने तो लोकांना पाणीपुरी तयार करून देतो. त्याचे हे कृत्य आणि घाणेरडापणा पाहून राग आल्याशिवाय राहणार नाही. त्याचे हे किळसवाणं कृत्य पाहून कुणाचीही बाहेरच्या गाड्यांवर पाणीपुरी खाण्याची इच्छा होणार नाही.

Shocking!A street vendor(pani puri saller) has been arrestd in Guwahati after viral a sensational video in which he mixed his urine with water and using the same Water in Pani Puri.#ViralVideo #Guwahati @ABPNews @ANI @the_viralvideos @ViralPosts5 @indiatvnews @TheQuint @SkyNews pic.twitter.com/ncekjhMeh1

— Mamun Khan (@Mk817Khan) August 20, 2021