PM Modi Viral Photo: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) हे क्वाड मीटिंगमध्ये (Quad meeting) सहभागी होण्यासाठी सध्या जपानच्या दौऱ्यावर (Japan Tour) आहेत. त्यात अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलियासह जगभरातील अनेक देशांचे नेते आहेत. यादरम्यान पीएम मोदींचा एक फोटो सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल (PM Modi Photo Viral) होत आहे. फोटोमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Photo of PM Modi) हे जगातील सर्व नेत्यांच्या पुढे आहेत आणि सर्व नेते पीएम मोदींना फॉलो करत असल्याचे दिसत आहे.Also Read - Bihar Rain: बिहारला अवकाळी पावसाने झोडपले, वीज पडून 33 जणांचा मृत्यू

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा चौथ्या बैठकीपूर्वीचा हा फोटो सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. या फोटोमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जगभरातील नेत्यांसोबत दिसत आहेत. पण खास गोष्ट म्हणजे फोटोमध्ये मोदी सर्वात पुढे आहेत आणि इतर सर्व नेते त्यांच्या मागे दिसत आहेत. भाजपचे बहुतांश नेत्यांनी हा फोटो शेअर केला आहे. Also Read - 5G Call In India: आत्मनिर्भर भारत! देशात प्रथमच 5G कॉलची यशस्वी चाचणी, मद्रास IIT ची मोठी कामगिरी

फोटोमध्ये पंतप्रधान मोदी आणि जपानचे पंतप्रधान फुमियो किशिदासोबत चर्चा करताना दिसत आहेत. त्यांच्या पाठोपाठ अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बिडेन आणि ऑस्ट्रेलियाचे नवनियुक्त पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज दिसत आहेत. या फोटोवर यूजर्संच्या एकापेक्षा एक प्रतिक्रिया पाहायला मिळत आहेत. काही जणांना पंतप्रधान मोदी हे जगाचे नेतृत्व करत आहे अशा आशयाच्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. Also Read - Wall Collapse in Morbi: कारखाण्याची भिंत कोसळून 12 मजुरांचा मृत्यू, पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केले दु:ख

फोटो शेअर करताना भाजप नेते अमित मालवीय यांनी लिहिले “जगाचे नेतृत्व करत आहेत. एक फोटो हजार शब्दांपेक्षा जास्त आहे.

केंद्रीय मंत्री आणि अमेठीच्या खासदार स्मृती इराणी यांनीही हाच फोटो शेअर करत लिहिले की ‘प्रधान सेवक – मार्ग जाणतो, त्याच मार्गावर चालतो आणि तोच मार्ग दाखवतो’.

Pradhan Sevak — knows the way , goes the way , shows the way 🙏 pic.twitter.com/QTpN8ODxhR

— Smriti Z Irani (@smritiirani) May 24, 2022