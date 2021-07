नवी दिल्ली : बॉलिवूड अनेक चित्रपटांमध्ये पोलिसांना भ्रस्ट आणि व्हिलन दाखवण्यात आले आहेत. तर काही असेही चित्रपट आहेत ज्यात पोलिसांना हिरो देखील दाखवण्यात आले आहे. त्यातील सिंघम चित्रपट माहित नाही असे कदाचित कोणी असू शकेल. या चित्रपटातील सिंघमच्या भूमिकेनंतर धडाकेबाज किंवा अनोखी कामगिरी करणाऱ्या पोलिसांना देकील सिंघम ही उपमा देण्यात येऊ लागली आहे. अशाच एका सिंघम पोलिसाचा (Policewala Real Singham) एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून अनेकांना प्रेरणा मिळू शकते. Also Read - Corona Vaccine Side Effects: लस घेण्याआधी पेनकिलर्स घेऊ नका, WHO चा मोठा इशारा

सिंघमसारखे शूर पोलीस केवळ चित्रपटात असतात असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर हा व्हिडिओ पाहून तुमचा विचार बदलणार आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral Video) झालेला या व्हिडिओ एका पोलीस कर्मचाऱ्याने एका वृद्धाला आपल्या पाठीवरून उचलून नेऊन कोरोनाचे लसीकरण केले आहे. या पोलिसांने केलेल्या या काममुळे त्याचे सर्व स्तरातून कौतुक (Real Singham) होत आहे.

हा व्हिडिओ जम्मू-कश्मीरच्या रियासी जिल्ह्यातला आहे. येथील SPO Mohan Singh यांनी माणुसकीचे एक उत्तम उदाहरण निर्माण केले आहे. मोहन सिंग यांनी अब्दुल गनी नावाच्या एका वृद्ध व्यक्तिला आपल्या पाठीवर उचलून डोंगराचा रस्ता पार केला आणि 72 वर्ष वय असलेल्या या वृद्धाला लसीकरण केंद्रापर्यंत पोहोचवले.

VIDEO:Proud of our frontline warrior SPO Mohan Singh from district #Reasi who helped 72 year old Abdul Gani by lifting him on his shoulder to get vaccinated. #IndiaFightsCorona pic.twitter.com/QAF36M560u

— Dr Jitendra Singh (@DrJitendraSingh) July 2, 2021