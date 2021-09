नवी दिल्ली: इस्त्रायलमध्ये हाय सिक्युरिटी असलेल्या कारागृहातून (High Security Jail) सहा फिलिस्तानी कैदी एकदम सिनेस्टाइलने फरार झाल्याची (Six Palestinian prisoners escaped cinestyle From Jail ) घटना घडली आहे. फरार झालेल्या कैद्यांनी कारागृहाच्या शौचालयात गंजलेल्या चमच्याने बोगदा खोदला (Tunnel By Spoon) आणि त्यावाटे ते पळून गेले. ज्या पद्धतीने हा बोगदा (Tunnel) खोदला होता ते पाहून कैदी किती चालाख होते हे लक्षात येते. एपीनुसार या कारागृहाचे नाव गिलबोआ कारागृह (gilboa prison israel) असून येथे अशा कैद्यांना ठेवण्यात येते जे गंभीर गुन्ह्यात शिक्षा भोगत आहेत. यातील अधिकांश कैदी हे इस्रायलविरोधी कायवायांमधील असतात.

द गार्डियनच्या वृत्तानुसार ही बातमी समोर आल्यानंतर इस्राईलवर टीकाही होत आहे. येथील तुरुंगात कैद असलेल्या सहा फिलिस्तानी कैद्यांनी सिनेस्टाइलने पळून जाण्याचा संपूर्ण कट रचला होता. कित्येक दिवसांपासून ते तुरुंगात जेवणासाठी दिलेल्या चमच्याने बोगदा खोदत होते आणि त्यांनी इतक्या चालाख पद्धतीने हा भोगदा खोदला की कुणाला त्याची चाहूल देखील लागली नाही. दरम्यान, या कैद्यांना पकडण्यासाठी सध्या उत्तर भागात आणि कब्ज्यातील पश्चिम किनारपट्टीवर शोधमोहीम सुरू असल्याचे सांगण्यात येत आहे. (Six Palestinian prisoners escaped cinestyle From High Security gilboa prison Jail )

या घटनेचा एक व्हिडीओ देखील व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत कैद्यांनी त्यांच्या सेलच्या शौचालयात चमच्याने खोदलेला बोगदा तुम्ही पाहू शकता. बाथरूममध्ये कैद्यांनी हा बोगदा खोदलेला व्हिडिओत दिसत आहे. गंजलेल्या चमच्यांच्या साहाय्याने ते बऱ्याच दिवसांपासून बोगदा खोदत असावेत आणि ते सर्वजण आलटून पलडून हे काम करत असावेत असा अंदाज बांधला जात आहे. (Prisoner escapes by digging a tunnel with a spoon in a high security gilboa prison jail)

וכך זה נראה מתוך תא 2 אגף חמש בכלא גלבוע.

פיר מנהרה בשירותים שהוביל אל מחוץ לחומות הכלא pic.twitter.com/IsKfG8B56R — Josh Breiner (@JoshBreiner) September 6, 2021

तुरुंगातून कैदी फारार झाल्याची माहिती कळताच कारागृहात ठेवलेल्या सुमारे 400 कैद्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवण्यात आले आहे. फारार झालेल्या कैद्यांपैकी पाच कैदी इस्लामिक जिहाद संघटनेचे आहेत, असे सांगितले जात आहे. तसेच यातील एक कैदी या संघटनेशी संबंधित सशस्त्र गटाचा माजी कमांडर देखील राहिला आहे. कैदी आसपासच कुठेतरी जवळच लपले असावेत असा अंदाज पोलीस अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.