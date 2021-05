सोशल मीडियावर केव्हा काय व्हायरल होईल, हे सांगता येत नाही. आता हेच बघा ना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या नावानं एक पोस्ट तुफान व्हायरल होत आहे. सोशल मीडियावर फिरणाऱ्या या छायाचित्रात एका तरुणानं आपल्या हातानी एका तरुणीला अलगदपणे उचललं आहे. छायाचित्रातील व्यक्ती राहुल गांधी असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. नेटिझन्स तर पोस्टवर अशा काही प्रतिक्रिया नोंदवत आहेत की, त्याची आपण कल्पना देखील करू शकत नाही. Also Read - एक चूक पडली महागात! सिगारेट ओढताना सॅनिटायझरचा वापर, लाखोंची कार जळून खाक

छायाचित्रात तरुणाचा साइड फेस दिसत आहे. मात्र, हा तरुण दुसरा तिसरा कोणी नसून राहुल गांधी हेच आहेत, अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. एवढं नाही तर छायाचित्रात दिसणारी तरुणीही राहुल गांधी यांची गर्लफ्रेंड आहे, असं काही लोक सांगत आहेत. अनेकांनी तर राहुल गांधी यांना शुभेच्छा देखील दिल्या आहेत.

He can play Rahul Gandhi in Rahul Gandhi’s biopic

Looks like Rahul Gandhi 😂

@RahulGandhi nice to know you found someone

— ARA (@iamazmi312) May 16, 2021