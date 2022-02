Rashi Bewafa Hai goes viral: यशराज मुखाटे यांनी प्रसिद्ध टीव्ही शो ‘साथ निभाना साथिया’ मधील ‘रसोडे में कौन था’ हा डायलॉग रिमिक्स म्युझिकसह नव्या पद्धतीने सादर केला होता. त्यानंतर तो खूप व्हायरल झाला. त्याच्या रिमिक्स व्हिडीओवर बरेच रील्स बनवले गेले आणि ते सोशल मीडियावर व्हायरलही झाले. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी त्यानंतर लागेच रसोडेमे कौन थाचे गूढ उकलले. त्यानंतर आता 20 रुपयांची नोट ( Rashi Bewafa Hai Currency Note) सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे, या नोटेवर ‘राशी बेवफा आहे’, असे लिहिलेले आहे. या व्हायरल नोटेवरून सोशल मीडियावर मीम्सचा (Funny Memes) पाऊस पडला आहे.Also Read - Bappi Lahiri: आठवणीतील बप्पीदा! फोटोतून पाहा 'सोन्या'सारखा माणसाचा जीवनप्रवास...

'राशी बेवफा है' लिहिलेली 20 रुपयांची नोट सोशल मीडियावर खूप चर्चेत आहे. ही नोट पाहून सर्वांना 'सोनम गुप्ता बेवफा है' (Sonam Gupta) ची घटना आठवली. यापूर्वी 'सोनम गुप्ता बेवफा है' असं लिहिलेली नोट व्हायरल झाली होती. त्यावर अनेक मिम्स तर बनलेच शिवाय या नावाचा वापर करून एक चित्रपट देखील बनला. त्यानंतर आता 'राशी बेवफा है' (Rashi bewafa hai) लिहिलेली 20 रुपयांची नोट व्हायरल होत आहे. ही नोट पाहून सोशल मीडिया यूजर्स जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत की ही राशी कोण आहे? तसेच या नोटवरून ट्विटरवर मजेदार मीम्सही (funny memes on Twitter) पोस्ट केले जात आहेत.

Who is this rashi ? She was famous in rasoda but now she is also on notes.

Ye Rashi Kon Hai pic.twitter.com/8N3g11zYNp

— Ravi Verma (@verma7050) February 14, 2022