मुंबई : टोक्यो ऑलिम्पिकमध्ये (tokyo olympics) सुवर्ण कामगिरी केलेल्या भालाफेकपटू नीरज चोप्राचे (neeraj chopra) खूपच कौतुक होत आहे. भालाफेकमध्ये सुवर्ण पदक पटकावत नीरज चोप्राने इतिहास रचला. नीरज चोप्राचे देशभरातच नाही तर जगभरात कौतुक होत आहे. अशामधये सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) त्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल (Viral Video) होत आहे. प्रसिद्ध रेडिओ जॉकी मल्किष्का मेंडोसा (RJ Malishka Mendonsa आणि तिच्या टीमने नीरजचा ऑनलाईन मुलाखत (neeraj chopra interview) घेतली. या मुलाखती दरम्यान मलिष्का आणि तिच्या टीममधील मुली नीरजसमोर डान्स करतात. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे. या डान्सवरुन नेटिझन्सनी मलिष्काला चांगलंच ट्रोल केले आहे.Also Read - Viral Video: स्पोर्ट्स बाईकवर स्टंट करताना तरुणाचा गेला तोल, पुढं नेमकं काय झालं हे व्हिडिओमध्ये बघा!

Ladiesssss..Yes I got the hard hitting, deep answers too but..Take the first 4 secs before the cam moves to the zoom call to guess who we are dancing for😇 😉 #udejabjabzulfeinteri and then tell me I did it for all of us😄 #gold #olympics #neerajchopra @RedFMIndia @RedFM_Mumbai pic.twitter.com/SnEJ99MK31

— Mumbai Ki Rani (@mymalishka) August 19, 2021