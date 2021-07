मुंबई : अतिपणा आपल्या जीवावर बेतू शकतो हे माहिती असताना सुद्धा अनेक जण धाडस करुन आपला जीव धोक्यात घालतात. अशाप्रकारचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत असतात. असाच एक व्हिडिओ (Viral Video) सध्या समोर आला आहे. जीव धोक्यात घालून धावत्या ट्रेनमधून उतरण्याचा एका प्रवाश्याने प्रयत्न केला आणि ट्रेनखाली (Indian Railway) येता येता तो सुदैवाने बचावला. आरपीएफ जवानामुळे या व्यक्तीचे प्राण वाचले (rpf constable saved life of a passenger) आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल (video viral on social media) होत आहे. Also Read - National Doctor’s Day: ...असं ऑपरेशन करुन वाचवला अजगराचा जीव, व्हिडिओ होतोय व्हायरल!

व्हायरल होणारा व्हिडिओ मुंबईतील बोरिवली रेल्वे स्थानकावरील (borivali railway station) आहे. चालत्या ट्रेनमधून उतरण्याचा प्रयत्न करणारा प्रवासी ट्रेनखाली येता येता वाचला आहे. बोरिवली स्थानकावरील सीसीटीव्हीमध्ये (CCTV) ही घटना कैद झाली आहे. 29 जूनची ही घटना आहे. एएनआय (ANI) या वृत्तसंस्थेने हा व्हिडिओ पोस्ट केला आहे.

#WATCH | An RPF constable saved life of a passenger who fell while trying to get down from a running at Mumbai's Borivali Railway Station on June 29. The passenger was dangerously close to the gap between the train & platform when the constable pulled him away: Central Railway pic.twitter.com/AVnYIwNQ7y

— ANI (@ANI) July 1, 2021