Russia Ukrain War: रशिया आणि युक्रेनमधील युद्धाचा (Russia Ukrain War) आज तिसरा दिवस आहे. रशियन सैन्यांनी (Russian Army) युक्रेनच्या अनेक भागात प्रवेश केला आहे. राजधानी कीवमध्ये रशियन बॉम्बर्स आणि युक्रेनच्या सैन्यामध्ये चकमक सुरू आहे. दोन्ही देशांमधील या युद्धात सैनिकांसोबतच अनेक नागरिकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहे. सोशल मीडियावर (Social Media) युक्रेनियन नागरिकांशी संबंधित अनेक छायाचित्रे आणि व्हिडिओ व्हायरल (Viral Video) होत आहेत. ही दृश्य मन हेलावून टाकणारी आहेत. आता एका 80 वर्षांच्या युक्रेनियन वृद्धाचे (80 Years Old Man join army) फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. या वृद्धाला आपल्या देशाचे रक्षण करण्यासाठी युक्रेनियन सैन्यात सहभागी व्हायचे आहे.

Someone posted a photo of this 80-year-old who showed up to join the army, carrying with him a small case with 2 t-shirts, a pair of extra pants, a toothbrush and a few sandwiches for lunch. He said he was doing it for his grandkids. pic.twitter.com/bemD24h6Ae

— Kateryna Yushchenko (@KatyaYushchenko) February 24, 2022