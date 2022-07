Shinzo Abe Shoot Video Viral: जपानचे माजी पंतप्रधान शिंजो आबे यांची शुक्रवारी गोळ्या झाडून हत्या (Shinzo Abe killed) करण्यात आली. या हल्ल्यात त्यांचा मृत्यू झाला आहे. शिंजो अबे यांच्या छातीत गोळी लागली होती. हल्ल्यानंतर (Attack on Shinzo Abe) त्यांना तातडीने हॉस्पिटलमध्ये हलवण्यात आले. त्यांच्या मानेजवळ गोळी लागली होती. अबे यांच्या शरीरावर गोळीमुळे दोन जखमा झालेल्या होत्या. या हल्ल्यामुळे त्यांच्या शरीरातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्त्राव झाल्यामुळे त्यांचा मृत्यू झाला अशी माहिती माहिती डॉक्टरांनी दिली आहे. आबे यांनी रुग्णालयामध्ये पाच तास मृत्यूशी झुंज दिल्यानंरत उपचारादरम्यान त्यांचं निधन (Shinzo Abe Death) झालं. ते 67 वर्षांचे होते.Also Read - Viral Video : मोठा अनर्थ टळला! 30 मुलांना घेऊन जाणारी स्कूल बस पाण्यात बुडाली, सुदैवाने सर्व बचावले

शुक्रवारी सकाळी 11.30 वाजता आबे हे नारा प्रांतातील एका सभेला संबोधित करत होते, त्यांचवेळी त्यांच्यावर एका अज्ञात हल्लेखोराने गोळीबार केला. गोळीबार करणाऱ्या हल्लेखोराला पोलिसांना जाग्यावरच पकडून ताब्यात घेतले. मात्र, अबे यांच्यावर झालेल्या या हल्ल्याचा एक व्हिडिओ (Shinzo Abe Shoot Video viral) समोर आला आहे. जापानमधील स्थानिक माध्यम एनएचके वृत्तवाहिनीचं हल्ल्याच्या वेळेचं व्हिडीओ फुटेज सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. यात शिंजो अबे भाषण करत असताना त्यांच्यावर कसा हल्ला झाला हे स्पष्टपणे दिसतंय. या व्हिडिओत गोळ्या झाल्याचे आवाज देखील ऐकू येत आहे. Also Read - Viral Video: काळ आला होता पण.. चालत्या ट्रेनमधून खाली पडली महिला, नंतर काय झालं ते व्हिडीओत पाहा...

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडीओच्या सुरुवातीला आबे भाषण देताना दिसत आहेत. तेवढ्यात अचानक गोळी झाडल्याचा आवाज ऐकू येतो आणि तेथे एक धवपळ सुरू झाल्याचे तुम्ही पाहू शकता. हा व्हिडिओ शूट कणारा कॅमेरामन देखील तेथून पळण्याचा प्रयत्न केला त्यामुळे पुढील दृष्य दिसत नाही. परंतु तेथील आवाज ऐकू येतात. तसेच आणखी एक व्हिडिओत सुरक्षारक्षक हल्ला करणाऱ्या व्यक्तीला पकताना दिसत आहेत. व्हिडीओच्या शेवटी या हल्लेखोराने अबे यांच्यावर हल्ल्यासाठी वापरलेली बंदूक रस्त्यावर खाली पडलेली दिसते. Also Read - Malaika Arora Video: पावसाळ्याच्या दिवसांत आणखीच हॉट झाली मलाइका, शेअर केला अर्जुनसोबतच्या 'त्या'क्षणांचा व्हिडिओ

Footage from Japanese broadcaster @nhk of the moment when Abe Shinzo was shotpic.twitter.com/urg2g43t7i

— Rezaul Hasan Laskar (@Rezhasan) July 8, 2022