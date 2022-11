Snake Bite: ऐकावं ते नवलंच ! चक्क मुलाने घेतला नागाचा चावा, पुढे काय झालं ते तुम्हीच बघा...

Snake Bite: जशपूर जिल्ह्यातील तपकरासह इतर भागात सर्पदंशाची अनेक प्रकरणे समोर येत दरवर्षी येथे 12 हून अधिक आदिवासींचा सर्पदंशाने मृत्यू होतो. मात्र मुलाने चावा घेतल्याने नागाचा मृत्यू झल्याच्या या घटनेने आश्चर्य व्यक्त होत असून जाणून घेऊया नेमकं काय आहे प्रकरण.

Snake Bite: सर्पदंशाने व्यक्तीचा मृत्यू झाल्याच्या अनेक घटना आपण ऐकत असतो. मात्र, मुलाने चावा घेतल्याने नागाचा (Cobra Bite) मृत्यू झाल्याचे ऐकून कोणालाही आश्चर्य वाटणे स्वाभाविक आहे. पण हे खरं आहे. ही घटना जशपूर जिल्ह्यातील (Jashpur District) आदिवासी भागातील गार्डन तालुक्यात असलेल्या पंडरापथ गावात घडली आहे. जशपूर जिल्ह्यातील तपकरासह इतर भागात सर्पदंशाची (Snake Bite News) अनेक प्रकरणे समोर येतात. येथे दरवर्षी 12 हून अधिक आदिवासींचा सर्पदंशाने मृत्यू होतो. मात्र मुलाने चावा (The boy bites to the Cobra) घेतल्याने नागाचा मृत्यू झल्याच्या या घटनेने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

या घटनेत नेमकं झालं असं की, पंडरापथ गावातील एक मुलगा घरात खेळात होता. खेळात असलेल्या या मुलाला कोब्रा सापाने दंश केला. वेदनेने रडत असताना त्या मुलालाही राग आला आणि त्याने त्याच सापाला पकडून 2-3 ठिकाणी दातांनी चावा घेतला. या घटनेतील सर्पदंश झालेला 8 वर्षाचा हा मुलगा उपचारानंतर वाचला. मात्र, त्या कोब्रा सापाचा मृत्यू झाला. सर्पदंश झालेला हा मुलगा छत्तीसगडमधील लुप्त होत चाललेल्या कोरवा जमातीतील आहे.

राग आला अन् घेतला चावा

दीपकला सर्पदंश झाल्याचे लक्षात येताच त्याच्या आई आणि बहिणीने त्याला रुग्णालयात नेले. रुग्णालयात वेळीच उपचार मिळाल्याने त्याचा जीव वाचला. या घटनेनंतर 8 वर्षीय दीपक म्हणाला, बहिणीसोबत अंगणात खेळत असताना अचानक साप आला आणि माझ्या पाठीवर चढला. जेव्हा त्याने माला दंश केला तेव्हा मला त्याचा खूप राग आला, मी पळून जाणाऱ्या सापाला पकडले आणि दाताने चावा घेतला. आपल्या मुलाला सर्पदंश झाला होता आणि मुलानेही रागाच्या भरात त्या सापाला चावलं, असं दीपकची आई म्हणाली. तर दीपकची बहीणही सांगते की, माझा भाऊ माझ्याकडे धावत आला आणि मला सर्पदंश झाल्याचे सांगितले. मग आई आणि आम्ही मिळून त्याला दवाखान्यात नेले. ही पहिलीच वेळ आहे की, विषारी नगाणे मुलाला दंश केला आणि उपचारादरम्यान तो वाचला.

काय म्हणताय तज्ज्ञ

कोब्रा ही सापामधील अतिशय विषारी प्रजाती आहे. ही पहिलीच वेळ आहे की, विषारी नाग कोब्राने मुलाला दंश केला आणि उपचारादरम्यान तो मुलगा वाचला. आश्चर्यकारक अशा या घटनेबाबत जशपूर जिल्ह्यातील सर्प तज्ज्ञ डॉ. केसर हुसेन यांनी सांगितले की, साप दंश केल्यावर त्याचे विष शरीरात सोडतो, परंतु या प्रकरणात सापाने मुलाला दंश केल्यानंतर त्याने त्याचे विष सोडले नसेल. अशा परिस्थितीत उपचाराने जीव वाचतो. सत्य हे आहे की, मुलाला सर्पदंश झाला, पण त्याने विष सोडले नाही, असं त्यांनी सांगितले. दरम्यान, या घटनेमुळे जशपूर जिल्ह्यासह परिसरात अंधश्रद्धा पसरली असून हा चमत्कार असल्याचे म्हटले जात आहे. तर जशपूर जिल्ह्यातील डॉ. लक्ष्मीकांत बापट सांगतात की, दीपकने चावा घेतल्याने साप जखमी झाला आणि जखमी झाल्यामुळेच सापाचा मृत्यू झाला.