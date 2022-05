Inside Footage of SpiceJet Flight: पश्चिम बंगालमधील पश्चिम बर्दवान जिल्ह्यातील आंदल येथील काझी नजरुल इस्लाम विमानतळावर काल संध्याकाळी स्पाइसजेटचे (SpiceJet) प्रवासी विमान लँडिंग करताना अडखळले (Turbulence) होते. या अपघातात जवळपास 40 प्रवासी जखमी झाले होते. यापैकी 11 प्रवाशांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले, त्यापैकी 8 प्रवाशांना आता डिस्चार्ज देण्यात आला आहे. यानंतर सोशल मीडियावरून या प्रसंगाचे अनेक व्हिडिओ (Inside Footage of SpiceJet Flight) समोर येत आहेत. हे व्हिडिओ त्यावेळची प्रवाशांची परिस्थिती कशी होती हे सांगण्यासाठी पुरेसे आहे. हे व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुम्ही देखील काही वेळेसाठी हादरून जाऊ शकता.Also Read - मोठा अपघात टळला! SpiceJet चे विमान लँडिंगदरम्यान सापडलं वादळात, 40 प्रवासी जखमी, 12 गंभीर

ट्विटरवर एका यूजरने (@SharmaYuv1) 42 सेकंदांचा व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये विमान अडखळत असताना लोकांच्या किंकाळ्या ऐकू येता असल्याचे तुम्ही पाहू शकता. भीतीमुळे लोक जागेवरून हलायला देखील तयार नव्हते. केबिन बॅगेजचे सामानही खाली पडत होते. फ्लाइटमध्ये सर्वत्र सामान पडलेले तुम्ही पाहू शकता. याशिवाय व्हिडिओमध्ये ऑक्सिजन मास्कही खाली आल्याचे दिसत आहेत.

Extreme turbulence in a flight between Mumbai to Durgapur. I can feel what's going on in the minds of passengers when oxygen masks are coming down.

Airline was SpiceJet. Again it was B737 MAX.

Never travelling in this aircraft.

But thankfully no major accident. 🙏#SpiceJet pic.twitter.com/j7225Ag0UZ

— Yuvraj Sharma (@SharmaYuv1) May 1, 2022