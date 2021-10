भोपाळ : मध्य प्रदेशात कार्यरत असलेल्या एका सहायक अभियंत्याचा (Sub Engineer) सुट्टीचा अर्ज (Leave Application) सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral) झाला आहे. राजकुमार यादव (Rajkumar Yadav) असं अभियंत्याचं नाव आहे. मध्य प्रदेशातील (Madhya Pradesh) मालवा (Malwa) प्रांतातील सुसनेर पंचायतमध्ये राजकुमार कार्यरत आहे. राजकुमारनं अजब-गजब पद्धतीनं सुट्टीचा अर्ज लिहिल्यानं परिसरात चर्चेचा विषय ठरला आहे.Also Read - Sex Racket in Pune: लोणावळ्यात सेक्स रॅकेटचा पर्दाफाश; दिल्लीतील महिलांना घेतलं ताब्यात

'आत्मा अमर आहे, याचा मला साक्षात्कार झाला आहे. मला पूर्वजन्मातील सगळं काही आठवतं आहे. मला गीतेचा पाठ करायचा आहे. माझ्यातील अहंकार दूर करायचा आहे. मी घरा-घरात जावून भीक मागणार आहे.', असं राजकुमारनं वरीष्ठांकडे पाठवलेल्या सुट्टीच्या अर्जात लिहिलं आहे.

In Agar Malwa of Madhya Pradesh, a sub-engineer has written a leave application to his superior saying that he gained recollection of his past life and wanted to do Bhagavad Gita paath to know more about his life & also beg alms to erase ego every Sunday pic.twitter.com/qOmMpyZB9j

— ANI (@ANI) October 11, 2021