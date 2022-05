Superstition : एकविसाव्या शतकातील आधुनिक युगात जग वावरत असताना समाजाला आजही अंधश्रध्देची कीड ( Superstition) लागलेली आहे. अशातच छत्तीसगढ ( Chhattisgarh ) येथील सुरगुजा जिल्ह्यात एक धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या ठिकाणी अंगावर वीज पडल्याने जखमी तरुणावर अघोरी उपचार करण्यात आला. या तरुणाला गावकऱ्यांनी चक्क शेणात गुंडाळून ( young man was wrapped in chucky dung for be alive ) ठेवल्याचा प्रकार घडला. या अघोरी उपचारानंतर जेव्हा तरुणाला रुग्णालयात नेण्यात आले तेव्हा डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. ही घटना सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे.

सुरगुजा जिल्ह्यातील दरीमा पोलिस स्टेशन हद्दीतील कोरवापार गाव महेशपूर येथील हा प्रकार असून या गावातील 18 वर्षीय अमित टोप्पो हा तरुण वडील ज्योतिष प्रकाश टोप्पो यांच्यासह गव्हाच्या शेतात गेला होता. या ठिकाणी दोघे गव्हाची कापणी करण्याबरोबरच पहारा देत होते. दरम्यान, हवामान बिघडत जोरदार वारे वाहू लागले. रिमझिम पावसासोबत ढगांचा गडगडाटही सुरु झाला आणि वीज कोसळली. अमितच्या अंगावर वीज कोसळली आणि तो खाली कोसळला. जवळच असलेल्या त्याच्या वडिलांनी त्याला उचलून घरी घेऊन आले.



एक तास शेणात ठेवले गुंडाळून



वीज पडलेल्या व्यक्तीवर शेणाचा लेप लवाल्याने तो जिवंत होतो अशी गावात अंधश्रद्धा आहे. त्यानुसार गावातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या सांगण्यावरून तरुणाच्या अंगावर शेण टाकण्यात आले. हा संपूर्ण प्रकार घडल्यानंतर एक तासाने गावात रुग्णवाहिका आली. रुग्णवाहिकेतून तरुणाला रुग्णालयात नेण्यात आले. या ठिकाणी डॉक्टरांनी तरुणाचा मृत्यू झाला असल्याचे सांगितले. परंतु शेण लावल्याने तो तरुण जिवंत होईल अशी अंधश्रद्धा गावकऱ्यांमध्ये असल्याने त्यांनी हा अघोरी प्रकार केला. या प्रकारामुळे तरुण जिवंत तर झालाच नाही पण, मृतदेहाची मात्र अवहेलना झाली.