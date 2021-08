मुंबई : तलिबानने (Taliban) अफगाणिस्तानची (Afghanistan) सत्ता हातात घेतल्यापासून दररोज धक्कादायक बातम्या समोर येत आहे. देश सोडण्यासाठी काबूल विमानतळावर (Kabul Airport) नागरिकांची मोठ्या प्रमाणात गर्दी झाली आहे. दरम्यान, विमानतळावर दोन भीषण बॉम्बस्फोट (bombing) देखील झाले. यात अनेकांचा जीव गेला. तालिबानने सत्ता (Taliban power) स्थापन केल्यानंतर अफगानणिस्तानातील नागरिकांमध्ये दहशत परसली आहे. सोमवारी काबूल पुन्हा रॉकेट हल्ल्याने (Rocket attack) हादरले. हे सर्व घडत असताना आता अफगाणिस्तानातून आणखी एक धक्कादायक व्हिडीओ (Shocking video) समोर आला आहे.Also Read - Afghanistan Crisis: काबूल स्फोटाचा अमेरिकेने घेतला बदला, ड्रोन स्ट्राईकद्वारे मास्टर माईंडचा केला खात्मा!

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला हा व्हिडीओ अफगाणिस्तानातील (Afghanistan) एका वृत्त वाहिनीतील आहे. या व्हिडिओमध्ये तालिबानी प्रवक्ता रायफलधारी साथिदारांना सोबत घेऊन न्यूज स्टूडिओमध्ये सशस्त्र मुलाखत (Taliban TV Interview) देताना दिसत आहे. लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या पत्रकारीतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न तालिबानकडून केला जात असल्याचे बोलले जात आहे. अफगाणिस्तानातील पत्रकार हिझबुल्लाह खान यांनी आपल्या ट्विटर अकाऊंटवरून एक व्हिडीओ पोस्ट केलाय. Also Read - Kabul Airport Blasts Update: काबूलमध्ये 2 शक्तिशाली स्फोट, 13 US कमांडोंसह 60 ठार, 140 जखमी

The #Taliban's style of giving interviews to media; Guns at the head of the anchor.

This tragedy never happened in the history of media.

#Afghanistan #Kabul pic.twitter.com/zO095guIrG

— Hizbullah Khan (@HizbkKhan) August 29, 2021