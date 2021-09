काबूल: तालिबानने अफगाणिस्तानचा (Taliban in afghanistan) कब्जा घेतल्यानंतर तेथील नागरिकांमध्ये दहशत (Terror) पसरली आहे. तालिबानने अफगाणिस्तानच्या नागरिकांवर फतवे काढून अनेक निर्बंध लागू केले आहेत. मात्र अमेरिकन सैन्याने अफगाणिस्तान सोडल्यानंतर तालिबानचा क्रूर चेहरा समोर आला आहे. तालिबान किती क्रूर कृत्य (Taliban atrocities) करू शकतो याचे एक उदाहरण समोर आले मंगळवारी समोर आले आहे.Also Read - Taliban TV Interview : न्यूज अँकरच्या खांद्यावर बंदुक ठेऊन दिला LIVE इंटरव्ह्यू; लोकशाहीच्या चौथ्या स्थंभावर तालिबानचे वर्चस्व

तालिबान्यांनी अमेरिकेला मदत करणाऱ्या एका नागरिकाला अत्यंत निर्दयी शिक्षा दिली आहे. तालिबानने या व्यक्तीची आधी हत्या केली आणि नंतर त्याचा मृतदेह हेलिकॉप्टरला लटकवून शहरभरात फिरवला. या घटनेचा एक व्हिडिओ (Taliban Video) सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. (Taliban brutally punished a civilian who helped the United States)

