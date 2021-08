काबूल : दहशतवादी संघटना तालिबानने (Taliban) अफगाणिस्तानवर (Afghanistan) कब्जा केल्यानंतर त्याठिकाणी गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान्यांनी सत्ता स्थापन केल्यापासून याठिकाणच्या नागरिकांमध्ये प्रचंड भीतीचे वातावरण आहे. एकीकडे तालिबान्यांच्या (Taliban) दहशतीमुळे याठिकाणचे नागरिक देश सोडून जाण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे अफगाणिस्तानवर कब्जा मिळाल्यापासून तालिबानी दहशतवाद्यांचे अनेक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. आतापर्यंत व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये तालिबानी दहशतवादी जिम करताना, लहान मुलांच्या झोपाळ्यावर बसून मस्ती करतानाचे व्हिडिओ आपण पाहिले आहेत. आता या दहशतवाद्यांचा आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल (Viral Video) झाला आहे.Also Read - Salman Khan’s Look From Tiger 3 Leaked: सलमान खानच्या 'Tiger 3'चा लूक लीक, सोशल मीडियावर फोटोचा धुमाकूळ!

