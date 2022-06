Viral Video : बैलांच्या झुंजीदरम्यान स्टेडियमचा तीन मजली स्टँड कोसळल्याची धक्कदायक घटना समोर आली आहे. बैलांची झुंज (Bull Fight) पाहण्यासाठी नागरिकांनी मोठी गर्दी केली होती. अशामध्ये अचानक स्टेडियमच्या स्टँड कोसळला. पत्त्यांसारखा स्टँड कोसळत त्यावर बसलेले सर्व प्रेक्षक खाली पडले. या दुर्घटनेमध्ये 4 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला तर 300 पेक्षा अधिक जण जखमी झाले आहेत. ही घटना मध्य कोलंबियामध्ये (central Columbia) घडली आहे. या घटनेचा धक्कादायक व्हिडिओ (Viral Video) सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत आहे.Also Read - Sharad Ponkshe आणि Aadesh Bandekar यांचे सोशल मीडिया वॉर, पोस्ट करत म्हणाले - 'मी कधीही काहीही विसरत नाही'

मध्य कोलंबियामध्ये कोरालेजो या लोकप्रिय कार्यक्रमात बैलांच्या झुंजीदरम्यान स्टेडियमचा तीन मजली स्टँड अचानक खाली कोसळला. अचानक स्टँडचे तीन मजले कोसळले आणि शेकडो पुरुष, महिला आणि लहान मुलं ढिगाऱ्याखाली अडकली. प्रेक्षक गॅलरीमध्ये बसलेले काही जण बैलांची झुंज मोबाईलमध्ये शूट करत होते. त्याच दरम्यान ही घटना मोबाईलमध्ये कैद झाली आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. Also Read - Wari 2022 : वारकऱ्याच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी दाताने तोडून चोरटा फरार, व्हिडिओ होतोय व्हायरल!

🚨BREAKING:

A stadium in Epsinal, Colombia has collapsed during a bullfight show. Reports of 5 people dead, 540 injured. Number expected to climb sadly. 💔 pic.twitter.com/FShGpCEgM5

— PollyWannaCrakker (@pollysbirdcage) June 26, 2022