मुंबई : ‘काहीही झालं तरी वाघ गवत घात नाही’ असं म्हटले जातं. मात्र अपचन झाल्यावर किंवा पोट दुखत असल्यास वाघ गवत खातो (Tiger Eating Grass). सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका फोटोमुळे हे सिद्ध झाले आहे. तुम्हाला वाघ कधीच गवत खात नाही असे वाटत असेल तर हा फोटो पाहून तुम्हाचाही विश्वास बसेल की वाघ देखील गवत खातो.Also Read - Dusari Mnagala Gauri Puja: आज आहे दुसरी मंगळागौर; जाणून घ्या व्रताचे महत्व, पूजा विधी आणि मुहूर्त

ट्विटरवर आयएफएस प्रवीण कासवान यांनी हा फोटो शेअर केला आहे. कासवान यांनी हा फोटो शेअर केल्यानंतर तो चर्चेत आला आहे. हा फोटो पोस्ट करताना कासवान यांनी त्याला “वाघ कधीही गवत खात नाही !! जेव्हा त्यांना पोटाची समस्या असते तेव्हा वगळता”असे कॅप्शन दिले आहे. (Tiger Eating Grass: Tiger seen eating grass due to indigestion stomach is upset; People said- Nonveg left due to Shravan month) Also Read - Mangala Gauri Pooja: कधी आहे दुसरी मंगळागौरी; जाणून घ्या व्रताचे महत्व आणि पूजा विधी

😂I guess he is having a fast😅 — Tejaswini🌻 (@_tejaswini16_) August 18, 2021

आयएफएस प्रवीण कासवान यांनी शेअर केलेल्या या पोस्टवर अनेकांनी मजेशीर कमेंट केल्या आहेत. एका यूजरने कमेंटमध्ये लिहिले की, “मला वाटतं त्याचा आज उपवास आहे.” तर दुसऱ्या एका यूजरने लिहिले की, “सध्या श्रावण सुरू आहे. त्यामुळे वाघ शाकाहार घेत आहे”

Tiger never eat grass !! Except when they have stomach problem. pic.twitter.com/XZ9lP44AON — Parveen Kaswan (@ParveenKaswan) August 18, 2021

Herbal medicine 😄😄😄 — प्रोफ़ेसर 🇮🇳 (@professor_090) August 18, 2021

आणखी एका यूजरने या पोस्टवर कमेंट करताना लिहिले की “तो वनौषधीचे सेवन करत आहे.” तर एका यूजरने” सर्व प्रकारच्या मांजरी, मोठ्या किंवा लहान, काही वेळा गवत खातात. यामुळे त्यांची पचनसंस्था चांगली राहते” अशी कमेंट केली आहे. तर एका यूजने कमेजशी कमेंट करत लिहिले की, “तुम्ही चुकताय प्रवीण कासवान. वाघ गवत खात आहे कारण सध्या श्रावण महिना सुरू आहे”.