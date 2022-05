Unique Love Story : मध्य प्रदेशतील ( Madhya pradesh ) अलीराजपूरच्या एका गावात एक आगळा वेगळा विवाह सोहळा (Unique Marriage ) पार पडला. या विवाह सोहळ्याचे वेगळेपण म्हणजे एका माजी सरपंचाने एकाच मंडपात 15 वर्षांपासून लिव्ह-इन-रिलेशनमध्ये ( Live in Relationship ) राहत असलेल्या आपल्या 3 गर्लफ्रेंडसोबत विवाह थाटला आहे. विशेष म्हणजे या विवाह सोहळ्यास त्यांचे 6 मुले देखील सहभागी झाले. विशेष म्हणजे लग्नपत्रिकेत तिन्ही गर्लफ्रेंडची नावे देखील प्रसिद्ध करण्यात आले होते. या लग्नाची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे.Also Read - Deepikas husband Ranveer Warns: पतीने धोका दिला तर? या प्रश्नावर काय म्हणाली दीपिका पदुकोण, उत्तर ऐकून तुम्हाला बसेल धक्का

मध्य प्रदेशतील अलीराजपूरच्या नानपूर गावाचे माजी सरपंच समरथ मौर्य यांनी आपल्या तीन गर्लफ्रेंड नानबाई मेला आणि सकरी यांच्याशी एकाच मंडपात विवाह केला. समरथ यांनी सांगितले की, या तिन्ही महिलांसोबत त्यांना वेगवेगळ्या वेळी प्रेम झाले. 15 वर्षांपासून ते आपल्या प्रेमिकांसोबत लिव-इनमध्ये राहत आहे. समरथ यांना 6 मुले आहे. 15 वर्षापूर्वी आर्थिकस्थिती खराब असल्याने त्यावेळी आपण तिन्ही प्रेमिकांसोबत विवाह करू शकलो नाही. आता आर्थिक परिस्थिती सुधारली आहे, असे समरथ यांनी संगितले. समरथ यांच्याजवळ शेती आहे. नुकतेच त्याने आदिवासी परंपरेनुसार तिन्ही प्रेमिकांशी विवाह केला आहे. Also Read - Unique Love Story: बॉयफ्रेंडच्या घरासमोर गर्लफ्रेंडचं ठिय्या आंदोलन, नंतर झालं असं...

MP: After being in a live-in relationship for 15 years with 3 women, a tribal man tied knot with them in Nanpur, Alirajpur

“I got married on April 30. As per our tradition, we are not allowed to participate in social functions till we get married,” said Samarth Maurya, the groom pic.twitter.com/bsgdhnpTG7

— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) May 2, 2022