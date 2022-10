Urvashi Rautela Memes: बॉलिवूड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला (Urvashi Rautela) आणि क्रिकेटर रिषभ पंत (Rishabh Pant) सध्या खूप चर्चेत आहे. सुरुवातीला दोघे एकमेकांना डेट करत असल्याच्या अनेक बातम्या समोर आल्या होत्या. सध्या सोशल मीडियावर दोघांमध्ये शाब्दिक शीतयुद्ध सुरू आहे. अशात आता उर्वशी रौतेला टी 20 विश्वचषक स्पर्धा (T20 World Cup) पाहण्यासाठी ऑस्ट्रेलियामध्ये पोहचली आहे.Also Read - Karwa Chauth 2022: गर्भवती महिलांनो तुम्ही करवा चौथचा व्रत करताय का? मग घ्या ही काळजी, अन्यथा होईल त्रास

उर्वशी ऑस्ट्रेलियात आल्याने रितभ पंत (Rishabh Pant) मात्र टेंशनमध्ये आला आहे. कारण दोघांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून चांगलंच शीतयुद्ध रंगलं आहे. दोघंही एकमेकांवर अप्रत्यक्षरित्या टीका करण्याची एकही संधी सोडत नाही. अभिनेत्री उर्वशीनं ऑस्ट्रेलियात जावून पुन्हा एकदा रिषभ पंतला डिवचले आहे. अशात या प्रकरणावर काही विनोदी मीम्स व्हायरल होत आहे. बघूया काय आहे हे मीम्स.

या पूर्वी आशिया चषकाच्यावेळी उर्वशी ही दुबईमध्ये दाखल झाली होती. दरम्यान, रिषभ पंतचा फॉर्म हरवल्याचे पाहायला मिळाले होते. त्यानंतर उर्वशी ही पंतसाठी लकी नसल्याचे म्हटले गेले होते. अशात उर्वशी आता ही थेट ऑस्ट्रेलियात दाखल झाली आहे आणि तिथेच टी 20 विश्वचषक होत आहे. त्यामुळे आता विश्वचषकात पंतचे काही खरे नाही, असे मीम्स व्हायरल होत आहे. दरम्यान, उर्वशीने ऑस्ट्रेलियात पोहोचल्यावर "माझ्या हृदयानं सांगीतलं ऑस्ट्रेलियाला जा अन् मी आले" अशी इन्स्टाग्राम पोस्ट केली आहे. तिची ही पोस्ट सध्या इंटरनेटवर चांगलीच व्हायरल होत आहे. तर काही नेटकऱ्यांनी मीम्सद्वारा या पोस्टवर प्रतिक्रिया दिल्या आहे.

Does this woman have any self respect😓 pic.twitter.com/4vXungLTEq

Even if people are laughing at her #UrvashiRautela will not stop chasing #RishabhPant …. As it is giving her huge publicity … N that’s what exactly Any Bollywoodian look for pic.twitter.com/ks0GnBlzQH

— Indic Spectrum (@IndicSpectrum) October 9, 2022