Viral News: सलग दोन दिवस न थांबता घेतले चुंबन, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्डमध्ये नोंद

Viral News: कोण कशाचा विश्वविक्रम करेल आणि त्याची गिनीज बुकमध्ये (Guinness Book of World Records) नोंद होईल हे सांगता येत नाही. कुणाचे लांब केस, कुणी आंघोळ केली नाही, कुणाचे नखं वाढले असे अनेक विचित्र वर्ल्ड रेकॉर्ड्सविषयी (Weird World Records) तुम्ही अनेकदा ऐकले असेल. परंतु अनेक रेकॉर्ड यापेक्षाही विचित्र आहेत. आज आम्ही तुम्हाला अशाच एका अनोख्या विक्रमाबद्दल (Kissing World Records) सांगणार आहोत. हा विक्रम ऐकल्यानंतर तुमचा त्यावर विश्वास बसणार नाही. थायलंडमधील एका जोडप्याने सर्वाधिक काळ किस (Couple Kissed continuously for two days) करण्याचा विक्रम केला आहे. या रेकॉर्डविषयी जाणून तुम्हाला नक्कीच आश्चर्य वाटेल आणि आता त्यांचा रेकॉर्ड टाइम ऐकल्यानंतर तर तुमचा विश्वाच बसणार नाही.

थायलंडमधील एक्काचाई तिरानारत (Ekkachai Tiranarat) आणि लक्षाना तिरानारत (Laksana Tiranarat) नावाच्या जोडप्याने सर्वाधिक काळ चुंबन घेण्याचा विश्वविक्रम केला आहे. या विक्रमासाठी त्यांचे नाव गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदवण्यात आले आहे. तिरानारत दाम्पत्याच्या या चुंबनाची विक्रमी वेळ 58 तास 35 मिनिटे 58 सेकंद आहे.

Longest kiss

Thai couple Ekkachai and Laksana Tiranarat kissed for 58 hours, 35 minutes and 58 seconds in a row and received a bonus and two diamond rings pic.twitter.com/h7rEA6MlbQ

