Viral News: मानव गेल्या 150 वर्षांहून अधिक काळापासून परग्रहवासीयांशी (Aliens) संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु अद्याप या प्रयत्नांना यश आलेले नाही. मात्र आता पुन्हा एकदा परग्रहवासीयांशी संपर्क साधण्यासाठी अमेरिकेची अंतराळ संशोधन संस्था नासाने (NASA) आपले प्रयत्न वाढवले आहेत. याच उपक्रमांचा भाग म्हणून नासाचे शास्त्रज्ञ (NASA scientists) एलियन्सना आकर्षित करण्यासाठी मानवांची दोन नग्न छायाचित्रे अंतराळात पाठवून संपर्क साधण्याचा विचार करत आहेत. (NASA's new attempt to contact aliens, trying to send nude photos of humans)

काय आहे नासाची योजना?

सायंटिफिक अमेरिकनच्या एका रिपोर्टनुसार, नासाच्या (NASA) शास्त्रज्ञांनी एक नवीन संदेश विकसित केला आहे. हा संदेश आकाशगंगेतील (Milky Way) इन्टेलिजेन्ट एलियन्सना पाठवला जाऊ शकतो. यासाठी नासाच्या जेट प्रोपल्शन लॅबोरेटरीतील (Jet Propulsion Laboratory) शास्त्रज्ञ जोनाथन जिआंग आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी बीकॉन इन द गॅलेक्सी (BITG) नावाची नवीन स्पेस बाउंड नोट तयार केला आहे. त्यांनी प्रीप्रिंट साइटवर या संदर्भात केलेल्या अभ्यासात आपले मोटिव्हेशन आणि कार्यपद्धतीशी संबंधित एक अहवाल देखील प्रकाशित केला आहे.

शास्त्रज्ञांचा हा गट पृथ्वीच्या वातावरणात दोन नग्न लोकांची कार्टून पाठवून अंतराळातील संभाव्य एलियनशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करत आहे. हे फोटोज परग्रहावरील संभाव्य एलिनयचे कुतूहल शिगेला पोहोचवतील आणि संवादाला प्रोत्साहन देतील असा शास्त्रज्ञांचा विश्वास आहे. नासाच्या शास्त्रज्ञांच्या या प्रोजेक्टमध्ये ग्रॅव्हिटी आणि डीएनएचे चित्रण देखील समाविष्ट आहे. त्यात नग्न मानवी नर आणि मादी ‘हॅलो’ करत असल्याच्या फोटोंचा समावेश आहे. शास्त्रज्ञांनुसार, त्यांनी या प्रतिमा एलियनशी संवाद साधण्याच्या आव्हानांमुळे निवडल्या आहेत. यामुळे संवाद भाषेचे स्वरूप पूर्णपणे भिन्न असू शकते.