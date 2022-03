Viral News: रशिया-युक्रेनमधील भीषण युद्धाचा (Russia-Ukraine war) आज 19 वा दिवस आहे. रशियाकडून युक्रेनवर सातत्याने हवाई हल्ले सुरूच आहेत. परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत चालली आहे. युक्रेनमध्ये लाखो नागरिक बेघर झाले आहेत. त्यात काही भारतीय नागरिकांचा देखील समावेश आहे. अशातच 24 वर्षीय भारतीय महिला वैमानिक चर्चेत आहे आहे. कारणही तसेच आहे. वैमानिक महाश्वेता चक्रवर्ती (Mahasweta Chakraborty) हिने युक्रेनमधील पॉलिश आणि हंगेरीच्या सीमेवर अडकलेल्या 800 हून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांना हवाईमार्गाने मायदेशी आणले आहे.Also Read - Mumbai Local Mega Block: प्रवाशांनो कृपया लक्ष असू द्या! मध्य आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर रविवारी मेगाब्लॉक, जाणून घ्या वेळापत्रक

भारत सरकारने सुरू केलेल्या मिशन 'ऑपरेशन गंगा' आणि 'वंदे भारत'चा अविभाज्य भाग असणाऱ्या महाश्वेता चक्रवर्तीच्या कामगिरीचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. कोविड-19 च्या सुरुवातीच्या टप्प्यात देखील महाश्वेताने केलेली कामगिरी कौतुकास्पद होती. महाश्वेताने लॉकडॉऊनच्या काळात विदेशात अडकलेल्या भारतीय नागरिकांना मायदेशात सुखरुप परत आणले होते.

महाश्वेता चक्रवर्ती ही कोलकाताची रहिवासी आहे. ती ऑक्सिलियम कॉन्व्हेंट स्कूलची माजी विद्यार्थिनी आहे. ती आई-वडिलांची एकुलती एक मुलगी आहे. ती एक वैमानिक असून ती वैमानिक असून तिने युद्धामुळे प्रभावित झालेल्या यूक्रेनमध्ये अडकलेल्या 800 हून अधिक भारतीय विद्यार्थ्यांना सुखरुप मायदेशात आणले. यासाठी महाश्वेताने 27 फेब्रुवारी ते 7 मार्चदरम्यान सहा वेळा विमानाने उड्डाणे घेतली. त्यापैकी चार उड्डाणे पोलंड आणि दोन हंगेरी येथून घेतली. महाश्वेताच्या कामाची दखल घेत भाजप महिला मोर्चाने घेतली आहे. ट्विटर अकाऊंटवरुन एक पोस्ट करत तिच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला आहे.

Mahasweta Chakraborty a 24yr old pilot from Kolkata, rescued more than 800 Indian students from the border of Ukraine, Poland & Hungary.

Huge Respect for her. 🙏🏻#UkraineRussia #studentsinukraine #OperationGanga @narendramodi @blsanthosh @VanathiBJP pic.twitter.com/HEcgQrLam0

— BJP Mahila Morcha (@BJPMahilaMorcha) March 12, 2022