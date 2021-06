Viral Video: कोरोना विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळं देशभरात शाळा आणि कोचिंग क्लास बंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळं विद्यार्थी आता घरी राहून अभ्यास करत आहेत. लॉकडाऊनमुळं विद्यार्थ्यांना घरातून ऑनलाइन क्लास (Online class) करावा लागत आहे. मात्र ऑनलाइन क्लासची पद्धत लहान मुलांना आवडलेली दिसत नाहीये. कारण एका चिमुकलीचा (Little girl) व्हिडिओ सध्या प्रचंड वेगानं व्हायरल होतोय. या चिमुकलीने थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) यांच्याकडं आपल्या निरागस शैलीत ऑनलाइन क्लासची तक्रार केली आहे. सोशल मीडियावर (Social media) या व्हिडिओची मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे. Also Read - असाही एक चहाप्रेमी! पोलिस पकडून नेतानाही आरोपीने भागवली चहाची तलफ, व्हिडिओ होतोय व्हायरल

पंतप्रधान मोदी (Modi) यांच्याकडं तक्रार करणारी ही सहा वर्षांची चिमुकली जम्मू-काश्मीर (Jammu and Kashmir) येथील आहे. या मुलीचा व्हिडिओ व्हायरल (Little girl's video goes viral) झाल्यानंतर उप राज्यपाल मनोज सिन्हा (LG Manoj Sinha) यांनी या प्रकरणी दखल घेतली आणि शालेय विद्यार्थ्यांवरील गृहपाठाचं (Homework) ओझं कमी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाला 48 तासांच्या आत नीती तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, या मुलीच्या व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना मनोज सिन्हा म्हणाले की, "अतिशय निरागस तक्रार आहे. लहानपणी असलेली निरागसता ही देवाची कृपा आहे आणि त्यांचे हे दिवस आनंद आणि सुखाने भरलेले असावेत".

या व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत 6 वर्षांची चिमुकली म्हणते, "अस्सलाम वालेकुम मोदीजी, छोट्या मुलांना मॅडम आणि सर जास्त काम देतात. एवढं काम तर मोठ्या मुलांसाठी असतं. सकाळी मी उठते तेव्हा 10 वाजल्यापासून ते 2 वाजेपर्यंत क्लास असतात. एक असतो इंग्रजीचा, त्यानंतर गणित, मग उर्दू, इव्हीएस आणि कॉम्यूटर. एवढं काम तर मोठ्या मुलांना असतं. छोट्या मुलांना एवढं काम का देता मोदी साहेब".

Very adorable complaint. Have directed the school education department to come out with a policy within 48 hours to lighten burden of homework on school kids. Childhood innocence is gift of God and their days should be lively, full of joy and bliss. https://t.co/8H6rWEGlDa

— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) May 31, 2021