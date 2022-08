Viral Video : सोशल मीडियावर (Social Media) अपघाताचे अनेक व्हिडिओ व्हायरल (Viral Video) होत असतात. अशामध्ये उत्तर प्रदेशमधील एका भीषण अपघाताचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. एका ट्रक चालकाने (Truck Driver) कारला धडक दिली. धडक दिल्यानंतर ट्रक तिथेच थांबला नाही तर या ट्रकने ही कार चक्क 500 मीटरपर्यंत फरफटत नेली. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या नागरिकांनी ही घटना आपल्या मोबाईलमध्ये कैद केली. सध्या या घटनेचा हा व्हिडिओ व्हायरल (Accident Video Viral) होत असून हा चर्चेचा विषय ठरला आहे.Also Read - Sushmita Sen Video: सुष्मिता सेनने समुद्रात मारली डुबकी, सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल

मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पार्टीचे (Samajwadi Party) जिल्हाध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव (Devendra Singh Yadav) हे आपल्या कारमधून प्रवास करत होते. देवेंद्र हे करहल रोडवरुन आपल्या घराकडे जात होते. या कारमध्ये ते एकटेच होते. त्याचवेळी मैनापुरी पोलिस स्टेशनच्या हद्दीतील भदावर हाऊससमोर भरधाव येणाऱ्या ट्रकने त्यांच्या कारला धडक दिली. धडक दिल्यानंतर हा ट्रक जागेवर न थांबता त्याने देवेंद्र यांची कार 500 मीटरपर्यंत फरफटत नेली. सुदैवाने या अपघातामध्ये देवेंद्र सिंह यादव हे सुखरुप बचावले. अपघातानंतर स्थानिक नागरिकांनी त्यांना कारच्या बाहेर काढले.

#WATCH A truck dragged the car of SP District President Devendra Singh Yadav for about 500 meters in UP’s Mainpuri pic.twitter.com/86qujRmENr

— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 8, 2022