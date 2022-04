Viral Video : सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होणाऱ्या प्रत्येक फोटो आणि व्हिडिओंची (Viral Video And Photo) चर्चा झाल्याशिवाय राहत नाही. यातील काही व्हिडिओ इतके प्रेरणादायी असतात की आपण त्या व्हिडिओतील व्यक्तींचे कौतुक केल्याशिवाय राहत नाही. सध्या सोशल मीडियावर एका चिमुकल्याचा व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये हा चिमुकला देसी जुगाड करुन मासे पकडताना दिसत आहे. या मुलाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे. त्याचा हा व्हिडिओ पाहून खुद्द महिंद्रा अँड महिंद्रा ग्रुपचे चेअरमन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) यांनी या मुलाचे कौतुक केले आहे. त्यांनी आपल्या अधिकृत ट्वीटर अकाऊंटवरुन हा व्हिडिओ शेअर केला आहे.Also Read - कॉमेडियन Bharti Singh ला पुत्ररत्न, हर्ष लिंबाचियाने फोटो शेअर करत दिली गोड बातमी!

महिंद्रा अँड महिंद्रा ग्रुपचे (Mahindra And Mahindra Group) चेअरमन आनंद महिंद्रा हे सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असतात. ते नेहमी सोशल मीडियावर जबरदस्त देशी जुगाड केलेले व्हिडिओ शेअर करत अनेकांचे कौतुक करत असतात. त्यांनी शेअर केलेले प्रत्येक व्हिडिओ खूपच जबरदस्त असतात आणि या व्हिडिओना खूप चांगली पसंती सुद्धा मिळते. हे व्हिडिओ पाहून अनेक जण आश्चर्यचकित होत ते सुद्धा हे व्हिडिओ शेअर करतात. सध्या आनंद महिंद्रा यांनी शेअर केलेल्या लहान मुलाचा व्हिडिओ खूपच सुंदर आहे. हा मुलगा देसी जुगाड करत मासे पकडतो. त्याची मासे पकडण्याची स्टाईल सर्वांना आश्चर्यचकित करते.

This showed up in my inbox without commentary. It is strangely calming to watch in an increasingly complex world. A ‘short story’ that proves: Determination + Ingenuity + Patience = Success pic.twitter.com/fuIcrMUOIN

— anand mahindra (@anandmahindra) April 1, 2022