Viral Video: धावत्या एक्स्प्रेससमोर उडी मारुन आत्महत्येचा (Suicide case) प्रयत्न करणाऱ्या 18 वर्षांच्या तरुणाचे प्राण पोलिसाने वाचवले आहे. आपल्या जीवाची परवा न करता या पोलिसाने (Railway Police) तरुणाचा जीवा वाचवला आहे. या पोलिसाच्या धाडसाचे खूप कौतुक होत आहे. बुधवारी मध्य रेल्वेच्या विठ्ठलवाडी रेल्वे स्थानकावर (Vitthalwadi Railway Station) ही घटना घडली. ही घटना रेल्वे स्थानकावरील सीसीटीव्हीत (CCTv) कैद झाली असून सध्या हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल (Viral Video) होत आहे. हा व्हिडिओ पाहून नेटिझन्स पोलिसाचे कौतुक करत आहेत.

मिळालेल्या माहितीनुसार, आत्महत्येचा प्रयत्न करणाऱ्या तरुणाचे नाव कुमार पुजारी (18 वर्षे) असं आहे. हा तरुण उल्हासनगर 5 मधील प्रेमनगर टेकडी परिसरामध्ये राहतो. बुधवारी दुपारी कुमार विठ्ठलवाडी रेल्वे स्थानकावर आत्महत्या करण्यासाठी उभा राहिला होता. मात्र कुमार ज्या फलाटावर उभा होता त्याठिकाणी ड्युटीवर असलेल्या पोलिस नाईक ऋषिकेश माने यांना त्याच्यावर संशय आला. त्याच्या हालचाली पाहून तो आत्महत्या करण्याच्या प्रयत्नात असल्याचे त्यांना वाटले त्यामुळे ते त्याच्यावर नजर ठेवून होते.

#WATCH | Maharashtra: A police personnel saved a teenage boy’s life by pushing him away from the railway track just seconds before an express train crossed the spot at Vitthalwadi railway station in Thane district. (23.03)

Video Source: Western Railway pic.twitter.com/uVQmU798Zg

— ANI (@ANI) March 23, 2022