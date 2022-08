Viral Video: सोशल मीडियावर एकापेक्षा एक खतरनाक व्हिडिओ शेअर केले जातात. काही व्हिडिओ आपल्याला हसवतात तर काही व्हिडिओ पाहून आपण भावूक (Emotional) होतो. हा व्हिडिओ पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल. हत्ती आणि मगरीमधली झुंज तुम्ही क्वचितच पाहिली असेल. या व्हिडिओमध्ये हत्तींचा कळप दलदलीतून जात आहे. तेव्हा अचानक मगर हत्तीच्या पिल्लावर (Baby Elephant) हल्ला करताना दिसते.Also Read - Child health tips: मुलांना हेल्दी आणि तंदुरुस्त ठेवायचे आहे ना? त्यांच्या डायटमध्ये सामिल करा हे व्हिटॅमिनयुक्त पदार्थ

मगर आणि हत्तीमधील झुंज या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे. मगर हत्तीच्या पिल्लाची सोंड पकडून घेते. हत्तीचे पिल्लू ओरडते आणि मदतीची याचना करू लागते. त्यानंतर हत्तीची आई आपल्या मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी पुढे येते आणि मग असे काही घडते, जे पाहून तुमचाही डोळ्यांवर विश्वास बसणार नाही. सगळ्यात आधी तुम्ही हा व्हायरल व्हिडीओ (Viral Video) जरूर पहा… Also Read - Mallika Sherawat On Casting Couch:मल्लिका शेरावतचा कास्टिंग काउचवर खुलासा, म्हणाली - 'हिरोने रात्री 3 वाजताही बोलावले तरी जावे लागते, अन्यथा...'

अवघ्या 15 सेकंदात हत्तीने (Elephant)आपल्या पिल्लाच्या जीवावर हल्ला करणाऱ्या मगरीची वाईट अवस्था केली. सुरवातीला मगर किंवा हत्ती दोघेही मागे हटायला तयार नव्हते. आईला आपल्या मुलाला वाचवायचे होते तर मगरीला मुलाला आपले शिकार बनवायचे होते. मात्र आईच्या (Mother) प्रेमापुढे मगरीला हार पत्करावी लागली आणि मगर दूर पळून गेले. Also Read - Maniesh Paul Birthday: एकेकाळी घरभाडेही देऊ शकत नव्हता मनीष पॉल, आज आहे सर्वात महागडा अँकर

Mother elephant rescues baby elephant from the jaws of a crocodile. Elephants are Just Incredible 🐘

Credits – in the Video pic.twitter.com/Hf20e5WKau

— Supriya Sahu IAS (@supriyasahuias) July 30, 2022