Viral Video: सध्याच्या तरुणांमध्ये रील (Reels)बनवण्याची क्रेझ मोठ्या प्रमाणात आहे. यामध्ये किशोरवयीन मुलं हे सर्वात आघाडीवर आहेत. मोबाईल (Mobile)हेच आजच्या काळातील तरुणांचे जग झाले आहे. सोशल मीडियावर (Social media)व्हिडिओ शेअर करण्याची क्रेझ तरुणांमध्ये मोठ्या प्रमाणात आहे. आपल्या व्हिडिओला भरपूर लाइक्स आणि कमेंट्स मिळाव्यात आणि व्हिडिओ व्हायरल व्हावा अशी तरुणांची इच्छा असते. हे व्हिडिओ (Video)करण्यासाठी मुले कोणतीही हद्द पार करत आहेत. मोठ मोठ्या बिल्डिंगवरुन उड्या मारणे, धोकादायक स्टंट करणे, वेड्या वाकड्या गाड्या चालवणे असे कृत्य तरुण करतात. असेच एक कृत्य करणे तरुणाला महागात पडले आहे.Also Read - NEET UG Result 2022: आज जारी होणार नीट यूजी परीक्षेचा निकाल, येथून करु शकता डाउनलोड!

सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामध्ये समोर आले की, एक मुलगा रील बनवण्यासाठी रेल्वे रुळाजवळ उभा आहे. तो चालत्या ट्रेनच्या बाजूला उभा राहून रील बनवण्याचा प्रयत्न करतो. मात्र थोडीशी चूक या मुलाच्या जीवाव उठते. वेगवान ट्रेन या मुलाला टक्कर मारत पुढे निघून जाते. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. Also Read - Ponniyin Selvan Trailer: चित्रपट पोन्नियिन सेल्वनचा ट्रेलर लाँच, सिंहासनासाठी होणार घमासान युद्ध; ऐश्वर्याचा सुंदर लूक!

सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, एक मुलगा रील बनवण्यासाठी रेल्वे रुळांवर चालू लागतो. ट्रेन येताच तो रुळांच्या जवळ जातो. पण इथे त्याने मोठी चूक केली. भरधाव वेगाने येणारी ट्रेन मुलाला धक्का मारून निघून जाते. मुलगा बेशुद्ध अवस्थेत तिथे पडतो. दृश्य पाहता त्याला गंभीर दुखापत झाल्याचे दिसते. हा काळजाचा थरकाप उडवणारा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. Also Read - Alia Bhatt Instagram: दीपिका-कतरिनाला पछाडत पुढे गेली आलिया भट्ट , इंस्टाग्रामवर 70 मिलियन फॉलोअर्स!

हा व्हिडिओ पाहून तुम्ही देखील विचलित होऊ शकता. यामध्ये दिसणारे दृष्ट हे काळजाचा थरकाप उडवणारे आहे. हा व्हिडिओ @Mansimran27 नावाच्या ट्विटर यूजरने पोस्ट केला आहे. त्यांनी कॅप्शनमध्ये लिहिले की,’तेलंगणात रेल्वे ट्रॅकच्या बाजूला इन्स्टाग्रामसाठी रील बनवणाऱ्या एका मुलाला भरधाव वेगात येणाऱ्या ट्रेनने धडक दिली. ट्रेनने धडक दिल्याने मुलगा गंभीर जखमी झाला.’

A teenager was critically injured after being hit by a speeding train while he was trying to make a reel for Instagram along a railway track in Telangana. #Instagram pic.twitter.com/QFBqHlZdnW

— Mansimran Kaur (@Mansimran27) September 4, 2022