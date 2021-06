मुंबई: मुंबईत सध्या पावसानं काहीशी विश्रांती घेतली असली तरी गेल्या काही दिवसात झालेल्या मुसळधार पावसामुळं मुंबईत कशी परिस्थिती निर्माण झाली हे दाखवून देणारा एक व्हिडिओ समोर आला (mumbai news) आहे. घरासमोर पार्किंगमध्ये उभी असलेली कार (car video) अवघ्या काही सेकंदात जागच्याजागी खड्डा होऊन कशी बुडाली या घटनेचा एक व्हिडिओ व्हायरल (viral video) झाला आहे. मुंबईतील घाटकोपर पश्चिम परिसरात घटना रविवारी ही घटना घडली. Also Read - IPL 2021 पूर्वी कॅप्टन कूल MS Dhoni च्या फिटनेसची झलक; घोड्यासोबत लावली रेस, पाहा व्हिडिओ

घाटकोपर (Ghatkopar) परिसरातील एका सोसायटीसमोर पार्किंगमध्ये उभी असलेली कार पाण्यात बुडाल्याचा व्हिडिओ पाहून लोक आश्चर्यचकित झाले आहेत. या व्हायरल व्हिडिओमध्ये सपाट जमीनीवर उभी असलेली एक कार काही सेकंदात पूर्णपणे पाण्यात बुडल्याचं दिसत आहे. या घटनेचा व्हिडिओ शेअर करुन लोक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत.

घाटकोपरमधील एका सोसायटीत पंकज मेहता राहतात. त्यांनी सोसायटीसमोर रात्री गाडी पार्क केली. सकाळी पुन्हा गाडी चालवून कामावर जाऊ असा विचार त्यांनी केला असेल, मात्र सकाळी ते तिथे पोहोचले तेव्हा तेथे त्यांना गाडी तर दिसलीच नाही. शिवाय ही गाडी ज्या ठिकाणी उभी होती तिथे एक मोठा खड्डा होता. (viral video car swallowed into the ground in few seconds in mumbai)

Scary visuals from Mumbai's Ghatkoper area where a car drowned in few seconds. pic.twitter.com/BFlqcaKQBo — Shivangi Thakur (@thakur_shivangi) June 13, 2021

ही विचित्र घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली. त्यामुळं गाडीचं नेमकं काय झालं हे समोर आलं. जर हे घडलं नसतं तर गाडी कुठे गेली याचा अंदाज लावणं देखील कठीण झालं असतं. सीसीटीव्हीमध्ये कैद झालेल्या या व्हिडिओमध्ये दिसतय की ही कार ज्या ठिकाणी उभी होती. तेथील काँक्रीट हळूहळू तुटले आणि एक मोठा खड्डा तयार झाला. याच खड्ड्यात कार हळूहळू बुडत गेली. अवघ्या काही सेकंदात ही कार दिसेनाशी झाली. (viral video car swallowed into the ground in few seconds in mumbai)

दरम्यान, ही गाडी उभी होती त्या ठिकाणी एक विहीर होती आणि ती सिमेंट काँक्रीटने बुजवून टाकण्यात आली होती. मात्र जोरदार पावसामुळं जमिनी काही हाचाली झाल्या असाव्या त्यामुळं या ठिकाणी एक मोठा खड्डा पडला. पोलिसांनी या घटनेला दुजोरा दिला आहे. घाटकोपर वाहतूक पोलिस प्रभारी नागराज माझे यांनी सांगितले की,, सीसीटीव्हीवरून हे स्पष्ट झाले आहे की कार पूर्णपणे विहीरीत बुडून गेली. (viral video car swallowed into the ground in few seconds in mumbai)