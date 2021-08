मुंबई : घरात जेवणाची वेळ ही अशी असते जेव्हा कुटुंबातील सर्व सदस्य एकत्र बसून त्यांचे दिवसभराचे विचार एकमेकांसोबत शेअर करत असतात. मात्र घरात एकत्र बसून डिनर करणाऱ्या एका कुटूंबाचा असा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल (Viral Video) झाला आहे जो पाहून काही क्षणांसाठी तुमच्या श्वास थांबू शकतो. हा व्हिडिओ व्हिएतनाममधील एका कुटुंबाचा आहे. यामध्ये कुटूंबातील लहान मोठे सर्वजण एकत्र बसून जेवण करत असल्याचे दिसत आहे आणि अचानक अशी घटना घडते ती पासून तुम्ही थक्क व्हाल. (ceiling fan suddenly falls down while Family sitting and eating together Shocking video goes viral)Also Read - लग्नमंडपात पोहोचला Ex-Boyfriend, नवरदेवाची गळाभेट घेऊन नवरीला केला असा इशारा- पाहा Video

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये (Viral Video) तुम्ही पाहू शकता की एका कुटुंबातील सहा सदस्य हॉलमध्ये एकत्र जेवणाचा आनंद घेत आहेत. जवळच एक कुलर चालू आहे. व्हिडिओ पाहून सुरुवातीला सर्व काही सामान्य वाटते. मात्र नंतर अचानक त्याच्यावर छताचा पंखा (ceiling fan Crash) कोसळतो. सुदैवाने या अपघातात कोणालाही दुखापत झाली नाही. विषेश म्हणजे हा पंखा खाली पडला तेव्हा तो चालू होता आणि तो काली पडला तेव्हा तेथे छोटे मूल होते जे थोडक्यात वाचले.

हा पंखा कुटुंबप्रमुख आणि एका मुलाच्या अगदी मध्यभागी पडला. घटना घडताच आईने धावत जाऊन तिच्या मुलाला उचलले आणि त्याला कवेत घेतलं. सुदैवाने हा पंखा दोघांच्या मध्ये पडला त्यामुळे यात कोणालाही दुखापत झाली नाही. व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की यानंतर त्या व्यक्तीने पंखा उचलला आणि बाजूला ठेवला. सोशल मीडियाच्या वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर हा व्हिडिओ खूप व्हायरल होत आहे. लाखो लोकांनी तो पाहिला असून शेकडो लोकांनी त्यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत.