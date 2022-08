Viral Video : हिमाचल प्रदेशमध्ये (Himachal Pradesh) पावसाने कहर केला असून ढगफुटी सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या ढगफुटीमध्ये (cloud burst) हिमाचल प्रदेशच्या कुल्लूमध्ये मोठे नुकसान झाले आहे. सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) कुल्लूमधील एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल (Viral Video) होत आहे. या ढगफुटीमुळे क्षणात होत्याचं नव्हतं झालं आहे. एका रांगेमध्ये असलेली दुकानं पाण्याच्या प्रवाहामध्ये वाहून गेली आहेत. सध्या हा धक्कादायक व्हिडिओ सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असून त्याला सर्वाधिक व्ह्यूज मिळाले आहेत.Also Read - Bus Accident in Kullu: हिमाचल प्रदेशातील कुल्लूमध्ये भीषण अपघात, बस दरीत कोसळली, शाळकरी मुलांसह 16 जणांचा मृत्यू

एएनआयने हा व्हिडिओ आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटवर शेअर केला आहे. ही घटना हिमाचल प्रदेशच्या कुल्लूतील आनी ब्लॉकमधील आहे. हा व्हिडिओ ट्वीट करत एएनआयने अशी माहिती दिली आहे की, 'कुल्लूच्या आनी ब्लॉकमध्ये मुसळधार पावसाने अचानक पूर आला. पूरामध्ये दुकानं वाहून गेली. एका बस स्टँडजवळील ही दृश्य आहेत.' हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर तुमच्या देखील अंगावर काटा येईल. एका रांगेमध्ये असेलली दुकानं या पूरामध्ये वाहून गेली आहेत. क्षणार्धामध्ये त्या ठिकाणी उभी असलेली दुकानं नाहिशी झाली. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

#WATCH | Himachal Pradesh: A structure washed away in the flash flood caused due to heavy rain in the Anni block of Kullu. Visuals from Anni bus stand.

(Video Source: Disaster Management Authority) pic.twitter.com/pQcXJn55g6

— ANI (@ANI) August 11, 2022