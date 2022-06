Viral Video : लग्नाच्या वरातीमध्ये (Marriage Ceremony) नवरदेवाचा (Groom) अतिउत्साह त्याच्या मित्राच्या जीवावर बेतला आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये (Uttar Pradesh) लग्नाच्या वरातीमध्ये नवरदेवाने हवेत गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. पण बंदुकीतून निघालेली गोळी थेट नवरदेवाच्या मित्रालाच लागली. नवरदेवाच्या या एका चुकीमुळे त्याचा मित्र असलेल्या लष्कराच्या जवानाचा (Indian Army Jawan) मृत्यू झाला आहे. या धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल (Viral Video) होत आहे.Also Read - 'साहेब, तुमच्या यादीत ‘महाराष्ट्र हित’ चौथ्या क्रमांकावर...', एकनाथ शिंदेच्या ट्वीटवर Sumeet Raghvan ची प्रतिक्रिया

उत्तर प्रदेशच्या सोनभद्र जिल्ह्यातली महुआरी या गावामध्ये ही घटना घडली आहे. या गोळीबारामध्ये लष्कराचा जवान बाबूलाल यादव याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. बाबूलाल यादव हा काश्मीरमध्ये कार्यरत होता. सुट्ट्यांनिमित्त तो आपल्या गावी आला होता. गावातील मित्र असलेल्या मनीष मद्धेशियाच्या लग्नामध्ये तो सहभागी झाला होता. मोठ्या धुमधडाक्यामध्ये नवरदेवाची वरात निघाली होती. या वरातीमध्ये नवरदेव घोड्यावर बसला होता. नवरदेवाचे मित्र मोठ्या उत्साहात वरातीमध्ये नाचत होते.

Trigger warning: Gun shot

In UP’s Sonbhadra, groom Manish Madheshia killed his friend and Army Jawan Babu Lal Yadav after the pistol used for celebratory fire during wedding procession accidentally fired. The pistol belonged to the deceased Army jawan. pic.twitter.com/kfjDe9IEG0

— Piyush Rai (@Benarasiyaa) June 23, 2022