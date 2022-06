Viral Video : लोकल अपघाताचे (Local Accident) अनेक धक्कादायक व्हिडिओ (Accident Video) आतापर्यंत समोर आले आहेत. लोकल प्रवासादरम्यान स्टंट (Local Stunt) करु नये, बाहेर लटकून प्रवास करु नये असे वारंवार आवाहन केले जाते. तरी सुद्धा काही तरुण लोकलला लटकून स्टंट करतात. अशापद्धतीने स्टंट करणे आपल्या जीवावर बेतू शकते हे माहिती असताना सुद्धा हे तरुण स्टंट करतात आणि अशामध्ये त्यांना आपला जीव गमवावा लागतो. सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) असाच एक तरुणाचा व्हिडिओ व्हायरल (Viral Video) होत आहे. जो लोकलला लटकून प्रवास करत असताना खाली पडतो.Also Read - Viral Video: वरातीमध्ये नवरदेवाने अतिउत्साहात हवेत केला गोळीबार, गोळी लागून मित्राचा झाला मृत्यू!

मिळालेल्या माहितीनुसार, कल्याण रेल्वे स्थानकाजवळ (Kalyan Station) ही घटना घडली आहे. आज साधारण 9.30 वाजता ही घटना घडली. मुंबईच्या दिशेने येणाऱ्या फास्ट लोकलमधून (Fast Local) एक तरुण आपल्या मित्रांसोबत प्रवास करत होता. हे चार तरुण एकाच ठिकाणी दरवाजाला लटकून प्रवास करताना दिसत आहे. या लोकलच्या शेजारुन जाणाऱ्या एसी लोकलमधील काही प्रवासी या तरुणांना प्रवास करताना पाहतात आणि ते आपल्या मोबाईलमध्ये त्यांचा व्हिडिओ शूट करण्याचा प्रयत्न करतात. आपला व्हिडिओ शूट होत असल्याचे पाहून यामधील एक तरुण स्टंट करायला जातो आणि शेजारी असलेल्या खांबाला धडकून तो फुटबॉल सारखा लांब फेकला जातो.

This is the picture of the moving Lokan train of Mumbai where you can see how this terrible accident happened ,This accident has come to the fore between Thane Dombivli Railway Station Where a migrant from a moving local train collided with a pole on the rail tracks and fell down pic.twitter.com/SQMT3Xd1Ce

— BHARAT GHANDAT (@BHARATGHANDAT2) June 23, 2022