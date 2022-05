माजी भारतीय क्रिकेटपटू वसीम जाफर यांनी या क्षणाचा फोटो शेअर करत ‘एक हुशार मुलगी बंगळुरू संघाच्या चाहत्याला प्रपोस करत आहे. जर तो बंगळुरू संघाशी नम्र राहत असेल, तर तो त्याच्या जोडीदारसोबातही नम्र राहील. खूप छान आणि प्रपोस करण्यासाठी चांगला दिवस निवडला.’ अशी प्रतिक्रिया दिली.

दरम्यान, सामना सुरू असताना प्रेक्षकाने काही वेगळे कृत्य करत चर्चेत येण्याची ही पहिली वेळ नाही. याआधी असे अनेक किस्से घडले आहेत. नुकतेच दिल्ली कॅपिटल्स आणि गुजरात टायटन्स यांच्या सामान्य दरम्यान, एक जोडपं एकामेकांना किस करताना दिसले होते. या प्रसंगाचा फोटो देखील वार्‍यासारखा व्हायरल झाला होता.

Smart girl proposing an RCB fan. If he can stay loyal to RCB, he can definitely stay loyal to his partner 😉 Well done and a good day to propose 😄 #RCBvCSK #IPL2022 pic.twitter.com/e4p4uTUaji

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) May 4, 2022