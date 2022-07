Viral Video : सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हारल होत असतात. यातील काही व्हिडिओ मनोरंजक असतात तर काही व्हिडिओ एवढे भावनिक असतात की ते तुम्हाला विचार करण्यास भाग पाडतात. असाच एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत एका छोट्या मुलीने (Little Girl Viral Video) जे काही केले ते पाहून तुम्ही काही क्षणासाठी स्तब्ध व्हाल. या व्हिडिओत तुम्ही पाहू शकता एक छोटी मुलगी भारतीय सैनिकांप्रती कृतज्ञता (Gratitude for Soldier’s) व्यक्त करत सैनिकाच्या पायाला स्पर्श करताना दिसत आहे. तिचे निरागस हावभाव आणि सैनिकांविषयीचा आदर (Little Girl’s Gratitude for Soldier) या तिच्या कृत्यातून दिसत आहे.Also Read - Agniveer Recruitment 2022 : अग्निवीरांच्या भरतीसाठी ऑनलाईन नोंदणी आजपासून सुरु, जाणून घ्या अधिक माहिती!

काहीवेळा आपण सभोवतालच्या सर्व अनेक गोष्टींमध्ये इतके अडकतो की आपल्या हे देखील लक्षात येत नाही की आपल्या या आरामदायी आयुष्यासाठी देशाच्या सीमेवर सैनिक रात्रंदिवस पाहारा देत आहेत. भारताचे सैन्य जगातील सर्वात मोठ्या सैन्यांपैकी एक आहे आणि त्यांनी प्रत्येक युद्धात वेळोवेळी ते सिद्ध केले आहे. आपला देश, नागरिक, त्यांचे स्वातंत्र्य आणि सुरक्षितता आपल्यासाठी सर्वात महत्त्वाची आहे हे सैनिकांच्या नेहमी मनात असते. आपण आपल्या शहरांमध्ये सुखी आणि सुरक्षितपणे जीवन जगत असताना आपले सैनिक मात्र सीमेवर थंडी, उन, वारा आणि पावसाचा सामना करत आपले संरक्षण करत असतात. वेळ प्रसंगी ते प्राणांची बाजी लावून देशाचे रक्षण करतात.

व्हायरल झालेल्या या व्हिडीओमध्ये तुम्ही पाहू शकता एक लहान मुलगी मेट्रो स्टेशनवर उभ्या असलेल्या लष्कराच्या काही जवानांजवळ चालत जाते आणि त्यातील एकाशी काहीतरी बोलते आणि खाली वाकून जवानाच्या पायाला स्पर्श करत दर्शन घेते. तिच्या या कृत्यावरू ती भारतीय सैन्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त करत असल्याचे लक्षात येते. त्यानंतर तो जवान दोन्ही हातात चिमुकलीचे गाल धरून तिचं कौतूक करतो. चिमुकलीचा हा व्हिडओ पाहिल्यानंतर नेटिझन्स खूप भावूक झाले आहेत.

Raising patriotic young minds is a duty every parent owes to this great nation. Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/mhAjLbtOvG — P C Mohan (@PCMohanMP) July 15, 2022

चिमुकलीच्या या देशभक्तीच्या भावनेबद्दल अनेकांकडून तिचे कौतुक होत आहे. “माझे डोळे आनंदाश्रूंनी ओघळले. आमच्या सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी या छोट्या मुलीला देव आशीर्वाद देवो” अशी कमेंट एका यूजरने केली आहे.