Viral Video: हत्तीच्या मूर्ती खाली अडकला तरुण, मंदिरात गेल्यावर तुम्हीही असं काही करत असाल तर व्हा सावध!

Viral Video: भारत हा विविधतेचा देश आहे. येथे अनेक समुदाय राहतात आणि अनेक प्रथांचे पालन करतात. नवस पूर्ण झाल्यावर अनेक वेळा लोक मंदिरात जाऊन विविध प्रकारचे नैवेद्य देतात. देवतांना प्रसन्न करण्यासाठी भक्त स्वतःवर अत्याचार करतात. काही अनवाणी पायांनी मंदिरात जातात, तर काही गुडघ्यांवर रांगून दर्शनाच्या ठिकाणी पोहोचतात. देवतांना प्रसन्न करण्यासाठी अनेकवेळा भक्त अडचणीतही येतात. असाच काहीसा प्रकार गुजरातमधील एका भक्तासोबत घडला. हा भक्त मंदिरातील हत्ती खालून (Man stuck in elephant statue) जाण्याचा प्रयत्न करत होता पण तो मध्येच अडकला. या घटनेचा व्हिडिओ (Viral Video) सोशल मीडियावर (social media) व्हायरल होत आहे. मात्र तुम्ही देखील मंदिरात गेल्यावर असं काही करत असाल तर आताच सावध व्हा…

हा व्हायरल व्हिडिओ अनेकांचे लक्ष वेधून घेत आहे. जेव्हा एक भक्त मंदिरात पोहोचला तेव्हा त्याने मंदिराच्या आवारात असलेल्या हत्तीच्या मूर्तीखालून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न सुरू केला. रिपोर्ट्सनुसार, हा माणूस आपली इच्छा पूर्ण करण्यासाठी हत्तीच्या मूर्तीखालून बाहेर पडत होता. पण मूर्तीच्या खाली जागा इतकी कमी होती की तरुण त्याखाली अडकला. मात्र, मूर्तीखालून बाहेर पडण्याच्या प्रयत्नात भक्त अडकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. 2019 मध्येही असाच एक व्हिडिओ समोर आला होता ज्यामध्ये एक महिला या हत्तीखाली अडकली होती. नंतर भाविकांनी तिला काढले होते.

