मुंबई : सोशल मीडियावर अनेकदा असे व्हिडिओ व्हायरल (viral video) होतात ज्यावर विश्वास ठेवणं अतिशय कठीण असतं. असाच एक व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओत एक व्यक्ती आपलं डोकं 180 अंशामध्ये फिरवताना दिसत आहे. या व्हिडिओतील व्यक्तिचा चेहरा पुर्णपणे मागच्या बाजूला गेल्याचं दिसत आहे. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर (social media) प्रचंड व्हायरल होत आहे. अनेक जण या व्हिडिओवर भीतीदायक (Scary video) असल्याच्या प्रतिक्रिया देखील व्यक्त करत आहेत. Also Read - TMC खासदार Nusrat Jahan च्या या हॉट आणि सीझलिंग व्हिडीओनं उडवली अनेकांची झोप...

या व्हिडिओमध्ये दिसणारी व्यक्ती तिचं डोकं मानेवरच 180 अंश फिरवते आणि पुन्हा पूर्व स्थितीत आणताना दिसत आहे. टिकटॉक यूजर @sheaabutt00 याने हा व्हिडिओ शेअर केला आहे. हा व्हिडिओ शेअर करताना त्याने “पार्टी ट्रीक! # जर आपण हे करू शकत असाल तर.” असं कॅप्शन दिलं आहे. Also Read - Husband Wife Funny Video: पतीची घरीच दाढी करताना पत्नीनं दिली अशी रिएक्शन, पाहा भन्नाट Video

दरम्यान, व्हिडिओमध्ये दिसणारी व्यक्ती आपल्या दोन्ही हातांच्या साह्याने ही क्रिया करत असल्याचं दिसतंय. या व्यक्तिने आपला एक हात हनुवटीवर आणि दुसरा डोक्यावर ठेवलेला दिसत आहे. दोन्ही हांतांच्या साह्याने ती व्यक्ति आपली हनुवटी मानेवरूनच हळूहळू पाठीमागच्या दिशेने फिरवते आणि डोक्याचा मागचा भाग समोरच्या बाजून आणताना दिसत आहे. (Man Twist Head Almost 180 Degrees video viral on social media) Also Read - Urmilla Kothare photoshoot : उर्मिला कोठारेचं नवं फोटोशूट चर्चेत; काळ्या रंगाच्या ड्रेसमध्ये खुललं सौदर्य

हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होत आहे. 30 लाखांहून अधिक यूजर्सनी आतापर्यंत हा व्हिडिओ पाहिला आहे. या व्हिडिओला 53 हजारांहून अधिक यूजर्सनी लाईक केलं आहे. तसंच यूजर्स मोठ्या प्रमाणात या व्हिडिओवर मिश्र स्वरूपाच्या प्रतिक्रिया देखील व्यक्त करत आहेत. (Man Twist Head Almost 180 Degrees video viral on social media)

घरी करून पाहू नका

या व्हायरल व्हिडिओमध्ये दिसणारा क्रिया ही मोठ्या प्रमाणात साराव केल्यानंतर करण्यात आली आहे. ही क्रिया करणारे स्वत: प्रोफेशनल आहेत किंवा प्रोफेशनल लोकांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली आहे. आपण घरी ही क्रिया करण्याचा प्रयत्न करू नका, असं आवाहन तज्ञांनी केलं आहे. (Man Twist Head Almost 180 Degrees video viral on social media)