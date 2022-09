Viral Video : रेल्वेमध्ये चोरीच्या अनेक घटना घडतात. मोबाईल, मौल्यवान वस्तूंची चोरी केली जाते. चोर अतिशय शिताफीने चोरी करतात. पण कधीकधी त्यांचा चोरीचा प्रयत्न फसतो आणि ते प्रवाशांच्या हाती सापडतात. असाच एक मोबाईल चोराचा व्हिडिओ (Theft Video) सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत आहे. मोबाईल चोरीच्या प्रयत्नात असलेल्या एका चोराला रेल्वे प्रवाशांनी अशी अद्दल घडवली आहे जे पाहून तुम्हालाही आश्चर्य वाटल्याशिवाय राहणार नाही. हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून सर्वांचे लक्ष वेधून घेत आहे.Also Read - UP Rape And Murder Case: उत्तर प्रदेश हादरले! सख्ख्या बहिणींवर बलात्कार करुन हत्या; मृतदेह झाडाला टांगून ठेवले, 6 जणांना अटक

व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये दिसत आहे की, धावत्या ट्रेनमध्ये एक व्यक्ती खिडकीच्या बाहेर लटकलेली दिसत आहे. तर या व्यक्तीचे दोन्ही हात रेल्वेच्या आतमध्ये बसलेल्या प्रवाशांनी पकडले आहेत. बाहेर लटकलेली ही व्यक्ती मला पकडा, सोडू नका, धरून ठेवा, असे ओरडत आहे. हा व्हिडीओ पाहून तुम्हाला सुरुवातीला वाटेल एखाद्या व्यक्तीचा जीव वाचवण्याचा हा प्रयत्न सुरु आहे. पण ही बाहेर लटकणारी व्यक्ती दुसरी तिसरी कोणी नसून चोर आहे. ज्याला रेल्वे प्रवाशांनी चांगलाच धडा शिकवला आहे. हा चोर जीव वाचवण्यासाठी रेल्वे प्रवाशांकडे विनंती करत आहे.

Mobile thief hanged in a moving train for 15 km In Bihar

