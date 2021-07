मुंबई: तुमचं नशीब बलवत्तर असेल तर कितीही संकट आलं तरी तुमच्या केसालाही धक्का लागत नाही, असं म्हटलं जातं. याच गोष्टीचा प्रत्यय मुंबईत (Mumbai Video) एका घटनेवरून आला आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल व्हिडीओ (Viral Video) पाहून क्षणभर का होईना तुमच्या हृदयाचा ठोका चुकू शकतो. व्हिडिओ इतका जबरदस्त आहे की तुमच्या अंगावर शहारे आल्याशिवाय राहणार नाही.Also Read - Angry Groom Viral Video: भर लग्नात नवरदेवाने नवरीसोबत केलं हे कृत्य, व्हिडिओ पाहून तुमचाही राग होईल अनावर!

व्हिडीओ मुंबईपासून जवळच असलेल्या कल्याणमधील (Kalyan Station) आहे. रेल्वेगाडीखाली एक 70 वर्षीय आजोबा पडले. हे पाहून तिथे उपस्थित असलेल्या नागरिकांच्या मनात एकच धडकी भरली. परंतु रेल्वे इंजिन डायव्हरनं प्रसंगावधान राखत इमरजन्सी ब्रेक लावला. गाडी थांबली पण आजोबा इंजिनच्या पुढील भागात अडकले होते. इतर रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी कोणत्याही क्षणाचा विलंब न करता आजोबांना तातडीनं बाहेर ओढलं आणि आजोबा थोडक्यात बचावले, हे पाहून तिथे उपस्थित असलेल्या नागरिकांचा जीव भांड्यात पडला. Also Read - Jagannath Puri Rath Yatra 2021: सुदर्शन पटनायकांनी साकारलेल्या नंदीघोष रथाचीच सर्वत्र चर्चा, पाहा मनमोहक Video

ही व्हिडीओ वृत्तसंस्था ANI नं शेअर केला आहे. Also Read - India Women vs England Women, T20I Series: Harleen Deol ने घेतला जबरदस्त झेल; व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल

पाहा व्हायरल व्हिडीओ-

#WATCH | A senior citizen narrowly escaped death after a locomotive train in Mumbai’s Kalyan area applied emergency brakes to save the man as he was crossing the tracks. pic.twitter.com/RwXksT3TCM

— ANI (@ANI) July 18, 2021