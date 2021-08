मुंबई : सोशल मीडियामध्ये काय व्हायरल होईल त्याचा काही नेम नसतो. कधीकधी असे व्हिडिओ समोर येतात जे पाहून हसू थांबत नाही आणि काहीवेळा असे काही व्हिडिओ देखील आपल्यासमोर येतात जे पाहून आपण भावुक होतो. पण यावेळी इंटरनेटवर व्हायरल झालेला व्हिडिओ पाहून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. हा व्हिडिओ एका पोपटाचा असून त्याने काय कारनामा (popat arial video) केला हे पाहण्यासारखे आहे. हा व्हिडिओ पाहून तुम्हाला नक्कीच वेगळा अनुभव येऊ शकतो.

सोशल मीडियाच्या वेगवेगल्या प्लॅटफॉर्मवर हा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. ज्यांनी कोणी हा व्हिडिओ पाहिला (popat mobile video) ते सर्व हा व्हिडिओ शेअर करत आहेत. पोपटाचा हा व्हिडिओ आतापर्यंत लाखो लोकांनी पाहिला असून हजारो लोकांनी तो लाईक केला आहे. या व्हिडिओमध्ये पोपट एका मुलाचा मोबाईल हिसकावून उडून जाताना (mobile gheun udhala popat) दिसतो. विशेष म्हणजे या वेळी मोबाईलचा कॅमेरा सुरूच राहिला. व्हिडिओच्या सुरुवातीला एक मुलगा पोपटाच्या मागे धावताना दिसतो मात्र पोपट त्याच्या हाती न लागता उडून (popat mobile gheun udhala) जातो. त्यानंतर पोपटाने नेलेल्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात अतिशय सुंदर दृष्य कैद होते. (viral video: Parrot snatches mobile while camera is on beautiful video captured in camera )

या व्हिडिओमध्ये तुम्ही पाहू शकता की, पोपट जवळपास दीड मिनिटं हवेत उडत राहिला. या दरम्यान, मोबाईल त्याच्या पंजेमध्ये असल्याने त्यात अतिशय सुंदर दृश्य कैद झाली. पोपट गावावरून उडत असताना गावाचं आकाशातून दृष्य कैद झाले. पोपट घरांवरून आणि रस्त्यांवरून उंच वेगाने उडत आहे आणि त्याच्या पंजातील मोबाईलमध्ये हे दृष्य कैद झाले आहे. या दरम्यान पोपट काही वेळ एका घराच्या छतावर बसला आणि पुन्हा उडाला. त्यानंतर तो एका कारवर जाऊन बसला.

Parrot takes the phone on a fantastic trip. 😳🤯😂🦜 pic.twitter.com/Yjt9IGc124 — Fred Schultz (@fred035schultz) August 24, 2021

हा व्हिडिओ Fred Schultz नावाच्या यूजरने त्याच्या ट्विटर हँडलवर शेअर केला आहे. येथे या व्हिडिओला दहा लाखांपेक्षा जास्त व्यूज मिळाले आहेत. तर 32 हजार लोकांनी व्हिडिओ लाईक केला आहे. (viral video: Parrot snatches mobile while camera is on beautiful video captured in camera )