Viral Video: सध्या भारतात प्रीवेडिंग फोटोशूट (Prewedding Photoshoot) आणि व्हिडिओचा (Viral Video) ट्रेंड प्रचंड वाढला आहे. याची एवढी क्रेझ आहे की, जवळपास सर्वच जोडपे हे प्रीवेडिंग शूट करुन घेतात. लग्न ठरलं की, मुलगा आणि मुलीमध्ये पहिले चर्चा होते ती प्रीवेडिंग शूटची. मग यासाठी विविध थीम ठरवल्या जातात. आपलं शूट हे सर्वात हटके आणि सुंदर असावं असाच प्रयत्न सर्वांचा असतो. मग फोटोग्राफरची निवड केली जाते. मग ते देखील शूट हटके व्हावं यासाठी विविध आयडिया वापरत असतात. असेच एक शूट सध्या सोशल मीडियावर (Social Media) व्हायरल होत आहेत. जे पाहून तुम्ही देखील चकीत व्हाल. असा भन्नाट व्हिडिओ तुम्ही यापूर्वी कधीही पाहिला नसेल. कारण हा व्हिडिओ तेट रोहित शेट्टीच्या चित्रपटांमधील स्टंटला देखील टक्कर देतोय.

या व्हिडिओमध्ये पाहिले जाऊ शकते की, एका दुचाकीवर नवरदेव आणि नवरीच्या वेशात एक जोडपे बसले आहे. या दुचाकीसमोर एक महिंद्रा स्कॉर्पिओ आडवी लावण्यात आली आहे. आता पुढे एक स्टंट पाहायला मिळतोय. जो पाहून सर्वच चकीत होताय. कारण थोड्या वेळाने ही दुचाकी थेट हवेत उडी लागते आणि समोर उभ्या असलेल्या महिंद्रा स्कॉर्पिओला सिनेस्टाईलने पार करुन समोर रस्त्यावर उतरते. हा जबरदस्त सीन रोहित शेट्टीच्या चित्रपटांमधील सीनला देखील टक्कर देणारा आहे.

pre-wedding shoots – i’m getting this pic.twitter.com/Ynwf7Kxr6a

— Best of the Best (@bestofallll) October 27, 2022